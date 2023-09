Grün-weiße Liebe: Die erste Trauung im Stadion des SV Werder Bremen

Hochzeit im Weserstadion

+ © Tom Springer Besonderer Tag für Kimberly und Sebastian Steinberg: Das Paar gab sich als erstes überhaupt im Weserstadion des SV Werder Bremen das Ja-Wort. © Tom Springer

Die Werder-Fans Kimberly und Sebastian Steinberg haben sich am Donnerstag in Bremen das Ja-Wort gegeben. Das besondere an ihrer Hochzeit? Sie sind das erste Paar, dessen Trauung im Wohninvest Weserstadion stattfand.

Bremen - Da saßen sie nun in Loge 80 in der Ostkurve des Wohninvest Weserstadions und blickten als frisch Vermählte auf das weite Grün. Kimberly und Sebastian Steinberg haben sich als erstes Paar überhaupt in der Heimstätte des SV Werder Bremen das Ja-Wort gegeben - und sich damit einen großen Traum erfüllt.

Erste Trauung im Weserstadion: So feierten zwei Fans des SV Werder Bremen ihre Hochzeit

„Wir haben Dauerkarten, sind eh regelmäßig hier und irgendwann war es so ein Gedanke“, erklärt Sebastian die Idee der beiden, sich im Weserstadion standesamtlich trauen zu lassen. Glücklich schaut er zu seiner Kimberly: „Wir haben dann einfach mal gefragt - und jetzt hat es geklappt. Es ist eh ein besonderer Tag, aber hier und mit dem Blick - das macht das Ganze nochmal ein bisschen cooler“, schwärmt der 33-Jährige. Auch Kimberly strahlt: „Da ist auf jeden Fall ein riesiger Wunsch in Erfüllung gegangen.“



Schließlich sind die Lilienthaler von klein auf Anhänger des SV Werder Bremen, wie die 28-Jährige erzählt: „Wir haben das mit der Geburt bekommen. Mein Papa war Werder-Fan und ist das erste Mal mit mir ins Stadion gegangen.“ Bei Sebastian war das ähnlich: „Die Region macht’s halt einfach. Wir kommen aus dem Umland. Ich glaube, da ist man fast gezwungen, Werder-Fan zu werden“, schildert er und deutet an, dass das nicht immer ganz so leicht ist: „Viel Leiden! Aber auch viel Freude. Einen Aufstieg nimmt man ja auch gerne mit“, erzählt Sebastian. Auch den haben sie auf ihren Stammplätzen in Block 116 in der Westkurve live miterlebt - und anschließend den Platz gestürmt. „Jetzt dürfen wir es ja zugeben“, sagt Kimberly lachend. Ein kleines Stück heiligen Rasen hatten sie sich nach dem Spiel gegen Regensburg auch gesichert und sofort im eigenen Garten wieder eingepflanzt. „Und der hält bis heute“, verrät sie stolz.

Heiraten im Wohninvest Weserstadion: So kann man sich bei Werder Bremen das Ja-Wort geben!

Den mittlerweile längst erneuerten und eigentlich gesperrten Rasen durften die Steinbergs ebenso wie die Ostkurve, den Spielertunnel und die grün-weiße Auswechselbank auch noch betreten, um besondere Erinnerungsfotos zu schießen - natürlich im Werder-Trikot. Sie im weißen Auswärtsdress, er im grün-weißen Heimoutfit. „Es war immer ein Grundgedanke, dass wir das machen. Das hat natürlich gepasst - weiß für die Braut“, erklärt Sebastian. „Ein bisschen Werder Bremen sollte im Outfit drinstecken“, verdeutlicht Kimberly die gemeinsame Entscheidung. Auch für die Beflockung der Trikots haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen: Er mit der Nummer „07“ und der Silbe „Stein“, sie mit der „09“ und „Berg“: Der 7. September als Hochzeitstag und der von nun an gemeinsame Nachname.



Als offizieller Außentrauort des Standesamtes Bremen können im Weserstadion ab sofort weitere Trauungen stattfinden. Kimberly und Sebastian - im kleinen Kreis von rund 15 Personen - waren die Ersten. „Das hat die Aufregung gesteigert“, gibt sie zu, ist wie ihr Gatte aber rundum zufrieden und ergänzt: „Wir freuen uns auch für die Nächsten, die das genießen können, weil der Ort etwas Besonderes ist.“ Bei den nächsten Terminen (8. bis 10. Dezember sowie 19. und 20. Dezember) können dann wieder Paare in Loge 80 des Weserstadions Platz nehmen - und als frisch Vermählte glücklich auf das weite Grün blicken. (tos)