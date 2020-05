Werder-Coach Kohfeldt: „Galligkeit, Giftigkeit bis zur letzten Minute“ - Stimmen zum Sieg gegen Schalke

Werder Bremen hat beim FC Schalke 04 einen knappen, aber verdienten und extrem wichtigen 1:0-Sieg im Abstiegskampf eingefahren. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Kohfeldt (Werder-Trainer): Das war ein ganz, ganz wichtiger Auswärtssieg von unserer Mannschaft, die in der ersten Halbzeit gut gespielt hat, einen ganz hohen Ballbesitzanteil gehabt hat, daraus auch teilweise zwingend geworden ist. Und auch wenn es dann ein Fernschuss ist, absolut verdient zur Halbzeit mit 1:0 in Führung gewesen. In der zweiten Hälfte hat Schalke dann höher gepresst. Dann wurde es einen Tick hektischer, sie hatten natürlich eine Riesenchance, wo Pavlas überragend hält. Insgesamt war es ein verdienter Auswärtssieg, weil die Galligkeit, die Giftigkeit bis zur letzten Minute da war.

Leonardo Bittencourt (Werder-Siegtorschütze): Wir haben erwartet, dass Schalke tief steht. So tief haben wir sie aber nicht erwartet. Daher bin ich froh, dass wir den Lucky Punch setzen konnten. Ansonsten wäre es extrem hart geworden. Ich hoffe, dass wir den Aufschwung jetzt mitnehmen. Wir haben drei gute Ergebnisse eingefahren. Ich glaube, dass wir es spielerisch noch besser machen können, aber die sieben Punkte waren extrem wichtig.

Werder Bremen schlägt Schalke 04: „Wichtig, solche Spiele über die Bühne zu bringen“

Sebastian Langkamp (Werder-Verteidiger): Schalke hat in der Halbzeitpause umgestellt, wir wussten, dass eine Menge Wucht auf uns zukommt. Sie haben viel mit langen Bällen operiert, unangenehm zu verteidigen. Wir hatten das große Glück, dass wir heute die meisten zweiten und ersten Bälle gewonnen haben. Und so konnten wir zumindest Bälle abwehren. So richtig Entlastung haben wir in der zweiten Hälfte dann nicht mehr geschafft. Aber es ist einfach wichtig in unserer Situation solche Spiele wie heute gegen Schalke über die Bühne zu bringen. Das war jetzt der siebte Punkte innerhalb der letzten drei Spiele und das ist glaube ich schon sehr gut in unserer Situation.

David Wagner (Schalke-Trainer): Wir hatten mehr und größere Chancen als der Gegner und haben kaum etwas zugelassen, aber haben trotzdem wieder verloren. Die zweite Halbzeit war besser, ich will aber nicht sagen, dass sie gut war. Wir werden weitermachen. Diese individuellen Fehlern und die Chancenverwertung, das muss besser werden, wenn wir Spiele gewinnen wollen.

Alessandro Schöpf (Schalke-Profi): Zweite Halbzeit war auf jeden Fall gut. Da sind wir vorne angelaufen, haben frühe Balleroberungen gehabt, haben auch die eine oder andere Torgelegenheit gehabt. Das ist der Weg, wie wir es auch in der Hinrunde gespielt haben und wenn es etwas Positives gibt, dann ist es auf jeden Fall das.

*Mit Stimmen von Sky und werder.de.

Quelle: DeichStube