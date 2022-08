Reicht das? Was für den SV Werder in dieser Bundesliga-Saison drin ist | eingeDEICHt Folge 11 mit Tim Borowski

Von: Timo Strömer

Bremen - Der SV Werder Bremen ist passabel in die neue Saison gestartet – aber reicht das, was die Mannschaft von Trainer Ole Werner anbietet, um sich wieder in der Bundesliga zu etablieren? Die Werder-Show eingeDEICHt (bei YouTube und als Podcast) geht auch in Folge 11 in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse. Mit dabei: Werder-Legende Tim Borowski.

In der Werder-Podcast-Säge der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit Gästen wie immer über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei. In der Werder-Show eingeDEICHt Folge 11 groovt sich Strömer zunächst mit DeichStube-Reporter Daniel Cottäus ein, ehe Werder-Legende Tim Borowski dazustößt. In einem ausführlichen Gespräch verrät der Ex-Profi und ehemalige Co-Trainer, woher er Werder-Coach Ole Werner bestens kennt, warum er Ex-Trainer Florian Kohfeldt nicht zum VfL Wolfsburg gefolgt ist, und wie sehr ihn die Werder-Doku „Ein Jahr zweite Liga” mitgerissen hat. Aber natürlich spricht Tim Borowski (hier geht es zu seinem Instagram-Profil) auch über den Saisonstart des SV Werder Bremen, die Neuzugänge, Transfers, Chancen und Risiken, Heißsporn Niclas Füllkrug und Werders Rolle in der Bundesliga: Was ist in dieser Saison drin?

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Show pickepackevoll mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen. Und selbstverständlich kommt die eingeDEICHt-Community wieder in „User fragen Loser” zu Wort: Macht Oliver „Burkules” Burke den hässlichen Vögeln Druck? Kann Marvin Ducksch Bundesliga? Und könnte es ganz eventuell sein, dass Werder unter Coach Werner tatsächlich nie wieder ein Bundesliga-Spiel verliert?

Außerdem verschenkt eingeDEICHt in Episode 11 ein Werder-Auswärts-Lachs-Trikot. Wie Ihr mitmachen könnt, erfahrt Ihr in der Show, klar. Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn: Schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.

