Zukunft noch immer ungeklärt: Werder setzt Kruse unter Druck

Bremen - Eine Entscheidung ist nach wie vor nicht gefallen - und so langsam scheint Werder die Geduld mit Max Kruse zu verlieren.

Zumindest hat sich der Tonfall, in dem Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann über die noch immer ungeklärte Zukunft des Kapitäns sprechen, deutlich geändert. Er ist rauer geworden. Das wurde während der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, DeichStuben-Liveticker) deutlich.

Die Zeit für Kruse läuft allmählich ab

Kurz nachdem Baumann einmal mehr darauf hingewiesen hatte, dass es im Fall Kruse keinen neuen Stand gebe, betonte der Manager: „Fakt ist, dass wir irgendwann eine Entscheidung treffen werden. Natürlich wartet man auf einen Spieler wie Max schon mal einen Tick länger. Irgendwann müssen wir aber auch Alternativen umsetzen, und dann kann es sein, dass wir sagen: Jetzt ist es zu spät.“

Bedeutet nichts anderes als: Kruses Zeit für seine Entscheidung, ob er in Bremen einen neuen Vertrag unterschreibt oder nicht, läuft allmählich ab. Werder will jetzt Klarheit, sich nicht länger hinhalten lassen.

Trainer Florian Kohfeldt hatte vor einiger Zeit gesagt, dass er nicht in die Sommerpause gehen wolle, ohne zu wissen, ob Kruse in Bremen bleibt oder nicht. Genau das wird er jetzt aber wohl müssen. Und das passt dem Trainer gar nicht. „Natürlich kämpfe ich um gute Spieler“, erklärte Kohfeldt - schränkte dann aber sogleich ein: „Wir dürfen uns aber nicht in Abhängigkeit begeben.“ Dann ließ Kohfeldt noch einige Sätze folgen, die sich als klare Ansage an seinen Spielführer deuten lassen: „Ich bin überzeugt, dass wir in der neuen Saison einen starken Kader haben werden. In diesem Kader kann Max sein, muss er aber nicht.“

Kruse fehlt ziemlich sicher gegen RB Leipzig

Im Kader für das letzte Saisonspiel gegen Leipzig wird der 31-Jährige übrigens ziemlich sicher fehlen. Seine Oberschenkelverletzung dürfte er nicht rechtzeitig auskuriert haben. „Max wird es heute im Training noch einmal versuchen, aber ich bin da eher skeptisch“, sagte Kohfeldt über die Einsatzchancen am Samstag. Gut möglich also, dass Kruse nie mehr im Werder-Trikot spielen wird. „Das kann durchaus passieren“, sagte Baumann.

