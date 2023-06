20 Jahre Werder-Double – Teil 2 der Serie: Spanien-Trip für Reinke, Sprachtalent Ismael

Von: Björn Knips

Teilen

Zwei Top-Transfers zur Double-Saison 2003/2004: Klaus Allofs (l.) und Thomas (Schaaf 2.v.r.) präsentieren Valerien Ismael und Andreas Reinke als Neuzugänge des SV Werder Bremen. © IMAGO / Garcia

Bremen – Was war das für eine Begeisterung, was war das für eine Freude! Erst die Meisterschaft, dann auch noch der Pokalsieg – der SV Werder Bremen erlebte 2003/04 seine beste Saison. Die Stadt befand sich gleich mehrfach im Ausnahmezustand. Mit so viel Fußball-Glück hatte niemand gerechnet. Vor allem nicht, als die Saison begann. Genau 20 Jahre ist das her. Die DeichStube feiert diesen runden Double-Saison-Geburtstag mit einer ganz speziellen Serie. Wir blicken zurück auf besondere Ereignisse in dieser außergewöhnlichen Spielzeit – und das mit keinem Geringeren als dem damaligen Coach Thomas Schaaf, in loser Folge immer ganz genau 20 Jahre danach. Weiter geht es in Teil 2 mit den Transfers von Andreas Reinke und Valerien Ismael.

30. Juni 2003: Trainingsauftakt am Weserstadion. Nur ein Leistungsträger hat Werder Bremen verlassen: Frank Verlaat. Während Ümit Davala nach seiner Verpflichtung noch private Dinge erledigen darf, sind die Neuzugänge Valerien Ismael und Andreas Reinke natürlich vor Ort. „Für Andi sind Klaus Allofs und ich extra ein paar Wochen zuvor nach Spanien geflogen, wir wollten ihn noch mal spielen sehen“, erzählt Thomas Schaaf von seinem Trip mit dem damaligen Sportchef Allofs. Reinke, der 1998 bei der Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern im Tor gestanden hat, spielte inzwischen für Real Murcia.

„Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das Spiel war, aber wir sind ewig um das Stadion rumgelaufen, bis wir endlich drin waren. Abends haben wir uns dann mit Andi getroffen und die Verpflichtung perfekt gemacht.“ Die ist genauso eine Überraschung wie die von Ismael. Den kennt in Bremen kaum jemand. Der französische Innenverteidiger wechselt von Racing Straßburg an die Weser und profitiert davon, dass er schon ein bisschen Deutsch versteht. „,Vale‘ hat vom ersten Tag an versucht, Deutsch zu sprechen. So ist er schnell in die Herzen der Menschen gekommen“, schwärmt Schaaf: „Das waren beides richtig wichtige Verpflichtungen.“ (kni)

In einer Serie der DeichStube blickt Werder Bremens Trainer-Legende Thomas Schaaf zurück auf die besonderen Momente der Double-Saison 2003/2004. © DeichStube

Weiter mit Teil 1:

Neue Serie: 20 Jahre Double-Sieg von Werder Bremen – Teil 1: Ümit Davalas Prophezeiung

29. Juni 2003: Dieser Transfer ist schon ein kleines Statement: Werder Bremen leiht Ümit Davala von Inter Mailand aus. Der Türke, der in Deutschland geboren wurde, hat 2002 bei der WM in Südkorea und Japan nicht nur wegen seines Irokesenschnitts für Aufsehen gesorgt. Der 29-Jährige ist in der Türkei ein Volksheld, in Italien hat es für den Rechtsfuß nicht so geklappt, aber in Deutschland will er es noch einmal wissen. „Er hat sofort zu uns gesagt: Ich will Meister werden“, erinnert sich Thomas Schaaf: „Wir haben ihm dann gesagt: Ey, Junge, halt mal den Ball flach! Wir wollen uns verbessern, erfolgreichen Fußball spielen und oben dabei sein, aber jetzt schon von der Meisterschaft zu sprechen, das fanden wir schon sehr engagiert.“

Werder Bremen-Geschichte: 20 Jahre Double-Saison 2003/2004 - Teil 1: die Verpflichtung von Ümit Davala

Aber Schaaf mag das forsche Auftreten von Ümit Davala. Bei dessen Ankunft hat ihn der Coach des SV Werder Bremen gleich mal überrascht. „Mein Büro war ja im ehemaligen Präsidiumszimmer. Da war ein langer Tisch. Er saß dann da nach seiner Ankunft mit seinem Berater. Ich habe ihn auf Mannheimer Dialekt angesprochen, wir kommen ja beide von dort. Da hat er erstmal geguckt. Das war schon mal ein guter Beginn. Später in der Saison haben wir dann immer mal wieder so ein bisschen rumgealbert.“

Mehr Wistorie findet ihr hier: Werder Bremen und das Double 2003/2004!

Ümit Davala (Mitte) wurde von Geschäftsführer Manfred Müller und Manager Klaus Allofs 2003 als Neuzugang des SV Werder Bremen vorgestellt. © IMAGO / Schumann

Auch auf dem Platz stimmt die Chemie. „Ümit war für mich ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Er ist die rechte Seite rauf und runter. Ich habe ihn gerne als die Bank von England bezeichnet. Du kannst ihn anspielen, und dann ist der Ball safe. Bevor er den Ball verloren hat, hat er lieber noch zur Grätsche angesetzt und zumindest noch das Spiel unterbrochen“, erzählt Thomas Schaaf und fügt dann noch schmunzelnd an: „Ümit war ein Hallodri, ein Schelm – aber ein herzlicher. Ich wusste, bei ihm muss ich immer etwas aufpassen. Aber er meinte es nie böse. Eine super Verpflichtung!“ (kni)