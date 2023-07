20 Jahre Werder-Double - Teil 7 der Serie: Die Schmach von Pasching

Von: Björn Knips

Teilen

Große Enttäuschung bei den Profis des SV Werder Bremen nach der 0:4-Blamage im UI-Cup-Halbfinale beim FC Superfund Pasching. © IMAGO / Ulmer

Bremen – Was war das für eine Begeisterung, was war das für eine Freude! Erst die Meisterschaft, dann auch noch der Pokalsieg – der SV Werder Bremen erlebte 2003/04 seine beste Saison. Genau 20 Jahre ist das her. Die DeichStube feiert diesen runden Double-Saison-Geburtstag mit einer ganz speziellen Serie. Wir blicken zurück auf besondere Ereignisse in dieser außergewöhnlichen Spielzeit – und das mit keinem Geringeren als dem damaligen Coach Thomas Schaaf, in loser Folge immer ganz genau 20 Jahre danach. Weiter geht es in Teil 7 mit der Schmack von Pasching im UI-Cup-Halbfinale. Übrigens, runterscrollen lohnt sich. Am Ende gibt es die bisherigen Teile zum Nachlesen.

30. Juli 2003: Der SV Werder Bremen fährt als haushoher Favorit zum Halbfinale im UI-Cup. Über den Gegner wird geschmunzelt, heißt er doch FC Superfund Pasching. Der Vereinsname des Tabellenletzten in Österreich ist an die Investmentgruppe Quadriga und deren Fondsprodukt Superfund verkauft worden. In der Linzer Vorstadt vergeht den Bremern aber schnell das Lachen. „Wir waren viel zu früh am Stadion, es war tierisch heiß. Es war eine lähmende Atmosphäre, weil nichts los war. An diesem heißen Tag wollte doch niemand ins Stadion“, erinnert sich Trainer Thomas Schaaf und seufzt: „Die Kabine war auch Mist. Es war viel zu eng da unten drin und auch dort unglaublich warm. Da sind wir total lethargisch geworden.“ Nichts läuft zusammen, nach vorne geht gar nichts – und dann trifft Michael Horvath zum 1:0 für die Gastgeber (36.). Der völlig indisponierte Valerien Ismael verursacht kurz darauf einen Elfmeter, den Eduard „Edi“ Glieder zum 2:0 nutzt (40.). Nur drei Minuten später langt der bereits 34-Jährige erneut zu – 3:0.



„Wir haben uns nicht gewehrt“, schimpft Thomas Schaaf: „Ich habe meiner Mannschaft immer gesagt: ,Ich verteidige euch bis zum Geht-nicht-mehr, wenn ihr alles gegeben habt.‘ Aber das war gar nichts!“ Schlimmer noch: Angelos Charisteas vergibt per Strafstoß die große Chance zur Ergebniskorrektur und damit zur besseren Ausgangslage für das Rückspiel gegen den FC Superfund Pasching (73.). Stattdessen schraubt Michael Baur das Resultat kurz vor Schluss noch auf 4:0. „Eine Schmach“, stöhnt Schaaf. „Das war eine mega Enttäuschung. Wir waren wütend! Wir wollten doch unbedingt international dabei sein. Das haben wir dort schon hergeschenkt.“ Sportchef Klaus Allofs ist richtig sauer, kündigt sofort finanzielle Konsequenzen für das Team an. Die Punktprämien für die Bundesliga werden gestrichen – immerhin 1000 Euro pro Zähler hätte jeder Spieler des SV Werder Bremen eigentlich bekommen. (kni)

Weiter mit Teil 6:

20 Jahre Werder Bremen-Double - Teil 6 der Serie: Johan Micoud macht das Fan-Fest perfekt

Johan Micoud hat den SV Werder Bremen am „Tag der Fans“ zum Sieg gegen den OSC Nizza geschossen. © Imago Images/Schumann

26. Juli 2003: Am „Tag der Fans“ ist die Stimmung beim SV Werder Bremen rund um das Weserstadion natürlich bestens. Tausende vergnügen sich am Osterdeich - und dann sorgt Johan Micoud für die ganz große Begeisterung. Im Rückspiel des Drittrunden-Duells im UI-Cup gegen OGC Nizza erzielt der Franzose in der 75. Minute das erlösende 1:0. Das Hinspiel war 0:0 ausgegangen. Nun hoffen 24300 Zuschauer im Weserstadion, dass Werder den knappen Vorsprung über die Zeit bringt und dadurch ins Halbfinale einzieht. Abpfiff, grün-weißer Jubel, die Werder-Welt ist in bester Ordnung. Der Spagat zwischen Vorbereitung und UI-Cup, mit dem großen Ziel, sich für den UEFA-Cup zu qualifizieren, gelingt gut. „Wir waren insgesamt auf einem sehr guten Weg“, erinnert sich Trainer Thomas Schaaf: „Wir haben gut gearbeitet, die Ergebnisse passten, alles war okay.“ Und weil der nächste Gegner im UI-Cup FC Superfund Pasching heißt, träumen viele Bremer insgeheim schon vom Finale – einige vielleicht ein bisschen zu sehr… (kni)

Weiter mit Teil 5:

20 Jahre Werder Bremen-Double - Teil 5 der Serie: Ailton droht mit Abschied

24. Juli 2003: Ailton ist unzufrieden und droht dem SV Werder Bremen mit Abschied. © IMAGO / WEREK

24. Juli 2003: Die Vorbereitung läuft gut, nur einer ist unzufrieden: Ailton. Weil ihm Sportchef Klaus Allofs kein Angebot für eine vorzeitige Vertragsverlängerung anbietet, schmollt der Stürmer. „Dann bin ich weg“, droht der Brasilianer sogar mit Abschied. Passend dazu taucht das Gerücht auf, Olympiakos Piräus wolle Ailton verpflichten und natürlich mit einem langfristigen Kontrakt ausstatten. „Wenn was gut funktioniert, hast du immer Leute, die dann das große Geschäft wittern und den Markt in Bewegung bringen“, sagt Thomas Schaaf, der solche Momente als Trainer zu genüge erlebt hat: „Die tägliche Arbeit hat es nicht gestört. Aber solche Themen können außerhalb schon für Ablenkung sorgen – und dann auch mal nerven.“

Bei Ailton gehört eine gewisse Unruhe aber zum Gesamtpaket. Da brauchen die Verantwortlichen auch im Sommer 2003 ein dickes Fell – und speziell Klaus Allofs jede Menge Verhandlungsgeschick. „Es gab immer wieder diese Diskussionen. Was kann man den Spielern anbieten, wozu ist der Verein in der Lage? Klaus hat immer versucht, alles auszureizen, wenn wir einen Spieler unbedingt halten wollten. Aber wir durften auch nicht darüber gehen“, erinnert sich Schaaf. Bei Ailton wartet Werder Bremen erstmal ab – und am Ende bleibt er (noch)… (kni)

Weiter mit Teil 4:

20 Jahre Werder Bremen-Double - Teil 4 der Serie: Orange und eng – „Was für ein Aufschrei!“

Mladen Kristajic (li.), Valerien Ismael (ze.) und Johan Micoud im Papageien-Trikot des SV Werder Bremen. © Imago Images/Garcia

15. Juli 2003: Die Werder-Fans in Verden reiben sich verwundert die Augen, denn ihre Grün-Weißen tragen im Testspiel gegen ZSKA Sofia ziemlich viel Orange. „Was für ein Aufschrei“, erinnert sich der damalige Trainer Schaaf. Das neue Outfit bekommt schnell den Spitznamen Papageien-Trikot. Die eingefleischten Fans des SV Werder Bremen sind wenig begeistert, andere wiederum finden es cool, wie auch Thomas Schaaf: „Orange hatte nicht jeder, grün war ja auch dabei. Mir gefiel es.“ Trotzdem ist auch Schaaf etwas irritiert: „Ich habe nur gedacht: Oh, da musst du schon fit sein, wenn du da reinpassen willst. Das Trikot war nämlich verdammt eng.“

Für die Fans gibt es deshalb extra eine etwas luftigere Version – und die verkauft sich so gut wie kein Trikot zuvor. Klar, Werder Bremen spielt ja auch so erfolgreich wie noch nie. Doch für Thomas Schaaf hat das neue Farbenspiel eine ganz besondere Wirkung: „Als wir später mit der Meisterschale und dem Pokal durch die Stadt gefahren sind, da hatten alle etwas Grün-Oranges an. Da ist etwas gestartet, dieses Miteinander, diese besondere Identifikation mit dem Verein, die man durch ein Trikot, einen Schal, eine Tasse oder einen Schlüsselanhänger demonstriert. Jeder suchte nach einem Teil, mit dem er zeigen kann: Ich gehöre dazu. Das war unglaublich. Der Marketingbereich ist nach oben geschossen. So hatte es das bislang nicht gegeben. Das war der Startschuss.“ (kni)

In einer Serie der DeichStube blickt Werder Bremens Trainer-Legende Thomas Schaaf zurück auf die besonderen Momente der Double-Saison 2003/2004. © DeichStube

Weiter mit Teil 3:

20 Jahre Werder Bremen-Double - Teil 3 der Serie: Wo bleibt Ailton? Thomas Schaaf ist genervt

1. Juli 2003: Auf nach Norderney! Wie immer! Aber wo ist Ailton? Vor einem Jahr war der Brasilianer schnell mit dem Taxi nachgereist, diesmal kommt er erstmal gar nicht. „Das geht dir als Trainer einfach auf den Sack“, gesteht Thomas Schaaf: „Eigentlich ist es ja kein großes Drama, ob einer drei Tage früher oder später kommt. Das lässt sich alles aufholen. Aber diese ganze Fragerei der Medien, die du dann als Trainer über dich ergehen lassen musst. Und du wirst so hingestellt, als hättest du deine Spieler nicht im Griff. Deswegen war ich sauer auf ,Toni‘.“ Der kommt dann nach ein paar Tagen nach und muss nicht nur eine Geldstrafe von 25.000 Euro bezahlen. „Wenn er mich drei Tage geärgert hat, dann habe ich ihn auch drei Tage geärgert und in die Dünen geschickt. Als die anderen Spieler schon am Ball waren, ist er noch gelaufen“, erzählt Schaaf und muss schmunzeln, als hätte er gerade die Bilder vom schwitzenden Ailton vor Augen... (kni)

Das Werder Bremen-Trainingslager vor der Double-Saison 2003/2004 auf Norderney beginnt - und Thomas Schaaf lässt Ailton wegen dreitägiger Verspätung ordentlich laufen. © nordphoto

Weiter mit Teil 2:

20 Jahre Werder Bremen-Double - Teil 2 der Serie: Spanien-Trip für Andreas Reinke, Sprachtalent Valerien Ismael

30. Juni 2003: Trainingsauftakt am Weserstadion. Nur ein Leistungsträger hat Werder Bremen verlassen: Frank Verlaat. Während Ümit Davala nach seiner Verpflichtung noch private Dinge erledigen darf, sind die Neuzugänge Valerien Ismael und Andreas Reinke natürlich vor Ort. „Für Andi sind Klaus Allofs und ich extra ein paar Wochen zuvor nach Spanien geflogen, wir wollten ihn noch mal spielen sehen“, erzählt Thomas Schaaf von seinem Trip mit dem damaligen Sportchef Allofs. Reinke, der 1998 bei der Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern im Tor gestanden hat, spielte inzwischen für Real Murcia.

„Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das Spiel war, aber wir sind ewig um das Stadion rumgelaufen, bis wir endlich drin waren. Abends haben wir uns dann mit Andi getroffen und die Verpflichtung perfekt gemacht.“ Die ist genauso eine Überraschung wie die von Ismael. Den kennt in Bremen kaum jemand. Der französische Innenverteidiger wechselt von Racing Straßburg an die Weser und profitiert davon, dass er schon ein bisschen Deutsch versteht. „,Vale‘ hat vom ersten Tag an versucht, Deutsch zu sprechen. So ist er schnell in die Herzen der Menschen gekommen“, schwärmt Schaaf: „Das waren beides richtig wichtige Verpflichtungen.“ (kni)

Zwei Top-Transfers zur Double-Saison 2003/2004: Klaus Allofs (l.) und Thomas (Schaaf 2.v.r.) präsentieren Valerien Ismael und Andreas Reinke als Neuzugänge des SV Werder Bremen. © IMAGO / Garcia

Weiter mit Teil 1:

Neue Serie: 20 Jahre Double-Sieg von Werder Bremen – Teil 1: Ümit Davalas Prophezeiung

29. Juni 2003: Dieser Transfer ist schon ein kleines Statement: Werder Bremen leiht Ümit Davala von Inter Mailand aus. Der Türke, der in Deutschland geboren wurde, hat 2002 bei der WM in Südkorea und Japan nicht nur wegen seines Irokesenschnitts für Aufsehen gesorgt. Der 29-Jährige ist in der Türkei ein Volksheld, in Italien hat es für den Rechtsfuß nicht so geklappt, aber in Deutschland will er es noch einmal wissen. „Er hat sofort zu uns gesagt: Ich will Meister werden“, erinnert sich Thomas Schaaf: „Wir haben ihm dann gesagt: Ey, Junge, halt mal den Ball flach! Wir wollen uns verbessern, erfolgreichen Fußball spielen und oben dabei sein, aber jetzt schon von der Meisterschaft zu sprechen, das fanden wir schon sehr engagiert.“

Werder Bremen-Geschichte: 20 Jahre Double-Saison 2003/2004 - Teil 1: die Verpflichtung von Ümit Davala

Aber Schaaf mag das forsche Auftreten von Ümit Davala. Bei dessen Ankunft hat ihn der Coach des SV Werder Bremen gleich mal überrascht. „Mein Büro war ja im ehemaligen Präsidiumszimmer. Da war ein langer Tisch. Er saß dann da nach seiner Ankunft mit seinem Berater. Ich habe ihn auf Mannheimer Dialekt angesprochen, wir kommen ja beide von dort. Da hat er erstmal geguckt. Das war schon mal ein guter Beginn. Später in der Saison haben wir dann immer mal wieder so ein bisschen rumgealbert.“

Mehr Wistorie findet ihr hier: Werder Bremen und das Double 2003/2004!

Ümit Davala (Mitte) wurde von Geschäftsführer Manfred Müller und Manager Klaus Allofs 2003 als Neuzugang des SV Werder Bremen vorgestellt. © IMAGO / Schumann

Auch auf dem Platz stimmt die Chemie. „Ümit war für mich ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Er ist die rechte Seite rauf und runter. Ich habe ihn gerne als die Bank von England bezeichnet. Du kannst ihn anspielen, und dann ist der Ball safe. Bevor er den Ball verloren hat, hat er lieber noch zur Grätsche angesetzt und zumindest noch das Spiel unterbrochen“, erzählt Thomas Schaaf und fügt dann noch schmunzelnd an: „Ümit war ein Hallodri, ein Schelm – aber ein herzlicher. Ich wusste, bei ihm muss ich immer etwas aufpassen. Aber er meinte es nie böse. Eine super Verpflichtung!“ (kni)