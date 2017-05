Gnabry: „Der Titel ist das Ziel“

Serge Gnabry beim Spiel Deutschland gegen San Marino am 11.11.2016

Bremen - Jetzt kann er die Beine hochlegen – aber nur kurz. Serge Gnabry muss quasi eine Power-Erholung hinlegen. Denn schon in neun Tagen und nur zwölf Tage nach Abschluss der Bundesliga-Saison geht es für den Angreifer schon wieder weiter.

Ab dem 1. Juni absolviert die deutsche U 21-Auswahl ein Trainingslager im oberbayrischen Grassau, um sich auf die Europameisterschaft in Polen (16. bis 30. Juni) vorzubereiten. Gnabry gehört zum Kader, und er geht mit sehr großen Ambitionen in das Turnier. „Unser Ziel ist es, den Titel zu holen“, sagt der Werder-Profi und stellt das eigene Team wie ganz selbstverständlich auf den Sockel des Favoriten. „Deutschland gehört immer zu den Titelanwärtern. Wir sind eine eingespielte Truppe. Ich denke, wir haben realistische Chancen.“

Typisch Gnabry! Immer selbstbewusst, immer forsch voran. Dabei hat er zuletzt nur wenig Gelegenheit bekommen, das eigene Ego mit Erfolgserlebnissen zu füttern. Seit Anfang März hat er nur 171 Minuten auf den Bundesliga-Plätzen der Nation verbracht, dabei ein Tor erzielt. Fünf Spiele verpasste er wegen einer Verletzung, danach verbrachte er mehr Zeit auf der Ersatzbank, als ihm lieb sein konnte.

Ein großes Thema hat er nie daraus gemacht und macht es auch nach Saisonende nicht. „Wir haben nunmal eine große Qualität im Kader, da haben es alle verdient zu spielen. Ich bin da nicht der einzige, der enttäuscht ist“, meint Gnabry, der aber natürlich ganz andere Ansprüche hat. Spielen, spielen, spielen und Tore produzieren, das ist es, was er kann. Das ist es, was er als Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Rio im vergangenen August gezeigt hat.

Nun will er beim zweiten großen Turnier binnen elf Monaten die EM-Krone. Die deutschen Gruppengegner sind Tschechien, Dänemark und Italien.

Aber bevor die U 21-Euro startet, sollen auch die Fragezeichen seine Zukunft betreffend ausradiert sein. Verlängert Gnabry seinen bis 2020 laufenden Vertrag bei Werder vorzeitig? Sucht er das Weite? Oder läuft alles so weiter wie bisher? Der 21-Jährige ist Antworten bislang schuldig geblieben, und Werder-Sportchef Frank Baumann kann auch nicht mehr sagen als das: „Er hat jetzt kurz Urlaub, wird sich dann auf die EM konzentrieren. Und danach gehen wir fest davon aus, dass er weiter zu unserem Kader gehören wird.“

Quelle: WerderStube