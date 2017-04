Gnabry, Sane und Bargfrede im Teamtraining

Lamine Sane (Mitte) kehrte am Dienstag ebenso ins Mannschaftstraining zurück wie Serge Gnabry und Philipp Bargfrede.

Bremen - Dreifach gute Nachricht für Werder: Mit Serge Gnabry, Lamine Sane und Philipp Bargfrede ist ein Trio am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Alle drei Spieler konnten das gesamte Training absolvieren. Auf dem Rasen merkte man ihnen keine Probleme an, sie konnten sich auch im Trainingsspielchen in gelegentliche Zweikämpfe stürzen. Das ist ein gutes Zeichen für das anstehende Nordderby gegen den Hamburger SV am Ostersonntag.

Dass Lamine Sane gegen den HSV wieder spielen soll, hatte Werder-Sportchef Frank Baumann bereits angekündigt. Jetzt gab auch Sane grünes Licht. Er erklärte auf „werder.de“: „Ich bin fit.“ Ob Philipp Bargfrede schon in den Kader rückt, ist noch völlig unklar. „Das muss man wirklich abwarten“, hatte Bargfrede bereits am Montag gesagt.

Hoffnung auf einen Einsatz gegen Hamburg hat Serge Gnabry. „Ich freue mich riesig auf das Nordderby und hoffe, dass ich dabei sein kann“, sagte Gnabry. „Ich habe in der vergangenen Woche hart dafür gearbeitet und dabei keine Beschwerden oder Rückschläge gehabt.“

Gefehlt hatte am Dienstag im Teamtraining trotzdem einer: Zlatko Junuzovic verpasste die Einheit wegen eines privaten Termins, teilte der SV Werder mit. Robert Bauer trainierte erneut individuell.

Quelle: WerderStube