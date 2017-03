Serge Gnabry fällt aus

Serge Gnabry brach am Mittwoch das Training ab.

Bremen - Das ist bitter: Werder Bremen wird im wichtigen Auswärtsspiel am Freitagabend bei Bayer 04 Leverkusen (20.30 Uhr) aller Voraussicht nach auf seinen erfolgreichsten Torschützen Serge Gnabry verzichten müssen.

Der 21-Jährige hatte am Mittwoch nach rund 30 Minuten das Training abgebrochen, weil er Schmerzen im Knie verspürte. Am Nachmittag wollte Gnabry daraufhin beim Teamarzt vorstellig werden - und die Diagnose dürfte nicht besonders positiv ausgefallen sein, denn während des Abschlusstrainings am Donnerstagmittag fehlte der Nationalspieler.

Keine Frage: Für Werder ist das ein großer Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg. Schließlich hat Gnabry in der laufenden Saison schon zehnmal getroffen. Davon, dass er für längere Zeit ausfällt, geht der Deutsch-Ivorer allerdings nicht aus. „Es ist nichts Schmlimmeres“, sagte Gnabry am Donnerstag, ehe er das Stadiongelände verließ.

dco