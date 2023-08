Das Bundesliga-Schnäppchen des Sommers? Werders neuer Sechser Lynen: Seine Stärken, seine Schwächen – die große Analyse

Von: Malte Bürger

Werder Bremens Neuzugang Senne Lynen fühlt sich im defensiven Mittelfeld wohl. © gumzmedia

Ist Senne Lynen der Sechser, den Werder Bremen so dringend benötigt? CREATEFOOTBALL hat den 24-jährigen Neuzugang unter die Lupe genommen und genau analysiert - mit einem vielversprechenden Ergebnis.

Bremen – In der vergangenen Saison hat Royale Union Saint Gilloise für reichlich Aufsehen gesorgt. Nicht nur in Belgien, sondern in ganz Europa. Und Senne Lynen war mittendrin, zählte zu den absoluten Leistungsträgern des Überraschungsteam. Künftig will der 24-Jährige im defensiven Mittelfeld des SV Werder Bremen Akzente setzen, der Bundesligist hat sich die Dienste des gebürtigen Antwerpeners für zwei Millionen Euro Ablöse gesichert. Aber liegen genau die Stärken und Schwächen des Profis? Wie und wo kann Lynen Werder am besten helfen? Die Experten von CREATEFOOTBALL, die weltweit Clubs, Agenturen und Medien in den Themenfeldern Datenscouting und – analyse beraten, haben Senne Lynne exklusiv für die DeichStube unter die Lupe genommen. Das ist ihr Ergebnis:

Stärken:

- Bodenzweikampf

- Faire Balleroberung

- Passqualität

- Defensives Positionsspiel

Schwächen:

- Progressive Läufe

- Progressives Passspiel

- Offensivimpact

Werder Bremens-Neuzugang Senne Lynen in der Analyse: Spielstil – Holding Midfielder

Senne Lynen kommt vom amtierenden belgischen Vizemeister Royale Union Saint Gilloise und hat sich beim Brüsseler Stadtteilclub in den letzten drei Jahren zu einem absoluten Topspieler der Pro League entwickelt. Er stand in der abgelaufenen Saison bei 31 seiner 32 Einsätze in der Liga von Beginn an auf dem Platz. Der 24-jährige Belgier ist ein Sechser, der gegen den Ball herausragend agiert. Ihn zeichnet vor allem seine physische Stärke aus, über zehn erfolgreiche Defensivaktionen und starke 66 Prozent gewonnene Defensivzweikämpfe untermauern seine Qualitäten als Abräumer.

Zentral vor der Abwehr agiert der Neuzugang des SV Werder Bremen häufig mit hoher Aggressivität und körperlicher Wucht im Zweikampf, bleibt dabei in der Regel fair und kommt mit wenigen Fouls aus. In der Balleroberung besitzt Senne Lynen große Qualitäten, fünf abgefangene Pässe und elf Balleroberungen pro 90 Minuten sind für einen defensiven Mittelfeldspieler ein überragender Wert. Dazu gelingt es ihm, 58 Prozent aller gegnerischen Dribblings aufzuhalten – der zweitbeste Wert aller Mittelfeldspieler der Pro League.

Zweikampfstark, ruhig und präzise: Werder Bremen-Neuzugang Senne Lynen in der Analyse

Lynen verfügt über eine hohe taktische Intelligenz, verteidigt sehr vorausschauend und wirft sich nicht „blind“ in jeden Zweikampf in der eigenen Hälfte. Er agiert eher etwas abwartend und ist auf keinen Fall ein Spieler, der den Gegner früh anläuft, sondern vertraut auf seine Antizipation und sein starkes Stellungsspiel, weshalb er im Zweikampf letztendlich so effizient ist. Mit seinen 1,85 Metern Körpergröße ist Senne Lynen auch im Luftduell durchsetzungsstark, gewinnt 53 Prozent seiner Kopfballduelle. Mit dem Ball am Fuß kreiert der Neuzugang des SV Werder Bremen wenig Torgefahr und zeigt sich ähnlich auf Sicherheit bedacht wie im Defensivspiel, er geht kaum Risiken ein und beschränkt sich auf einfache Kurzpässe, häufig horizontal oder flach in die Offensive.

Lynen geht selten ins Dribbling, präferiert das risikoarme Abspiel. Pässe spielt er mit großer Ruhe und Präzision (83 Prozent Passgenauigkeit), verleiht dem Team dadurch im Aufbau Sicherheit und Stabilität. Mit seiner Unaufgeregtheit und Souveränität verliert Senne Lynen kaum Bälle, könnte aber im Umschaltspiel durchaus etwas häufiger probieren, den Ball vertikal zu spielen, da seine langen Pässe mit 89-prozentiger Präzision eine hohe Qualität besitzen.

Werder Bremens Neuzugang Senne Lynen in der Analyse: Laufstark, aber offensiv zurückhaltend

Ein Blick auf seine Laufdaten verrät, dass Senne Lynen eher selten bei Angriffen mit nach vorne geht und das Mittelfeld lieber durch seine absichernde Position zusammenhält. Der Belgier ist einer der laufstärksten Spieler der vergangenen Saison gewesen, mit einer durchschnittlichen Laufdistanz von 11,5 Kilometern pro Spiel. Besonders in der eigenen Hälfte bewegt er sich sehr viel, sowohl im eigenen als auch im gegnerischen Ballbesitz, dabei hauptsächlich in mittlerer Intensität. Immer wieder schließt er Räume, die die Achter durch ihre Offensivläufe reißen, läuft Passwege des Gegners zu und übt Druck auf den ballführenden Gegner aus. Insgesamt verfügt Lynen dadurch über einen großen Aktionsradius im Mittelfeld und ein herausragendes defensives Positionsspiel.

Wie gut passt Senne Lynen zum SV Werder Bremen? Neuzugang in der Analyse

Trotz seiner erst 24 Jahre wirkt Lynen bereits sehr erfahren und souverän, mit seinen Qualitäten in der Balleroberung, seinem physisch robusten Zweikampfverhalten und seiner Ruhe am Ball, wird er der Ankerspieler sein, der bei Werder Bremen die Abwehr mit dem Mittelfeld verbindet. Der Belgier kann problemlos als alleiniger Sechser aufgeboten werden und schließt damit eine Baustelle, die Werder seit Jahren besitzt, denn weder Ilia Gruev noch Christian Groß besitzen als alleinige Sechser gehobenes Bundesliganiveau. Bereits jetzt performt Senne Lynen in fast allen wichtigen Parametern überdurchschnittlich gut, hat mit seinen 24 Jahren aber auch noch reichlich Entwicklungspotenzial und kann in Zukunft zu einem wichtigen Bremer Führungsspieler heranreifen.

Mit seiner Abgeklärtheit und dadurch, dass er selten bei Angriffen aufrückt, bringt er mit seiner defensiven Positionierung Struktur ins Spiel. Seine defensive Absicherung erlaubt es beiden Bremer Achtern, sich offensiver zu orientieren. Da Werder Bremen das Mittelfeld ohnehin häufig per langem Ball aus der Abwehr überbrückt, wird seine fehlende Vertikalität im Aufbau kaum ins Gewicht fallen, somit passt Senne Lynen perfekt zum Spielstil von Trainer Ole Werner. Angesichts der Tatsache, dass der belgische Abräumer mit seinen defensiven Qualitäten eine große Schwachstelle im Bremer Team behebt und im Gesamtpaket das Niveau der Bremer Defensivstruktur nochmals deutlich anheben wird, wirkt seine Ablösesumme von gerade einmal zwei Millionen Euro wie das Schnäppchen des Sommers. Lynen hat das Potenzial, im Preis-Leistungs-Verhältnis der beste Transfer der Bundesliga zu werden.

*Die CREATEFOOTBALL GmbH ist eine Fußball-Consultancy, die national wie international Profivereine, Berateragenturen sowie Medienanstalten in den Themenfeldern Datenscouting und -analyse berät.