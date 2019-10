Klose will in die Bundesliga und Werder Bremen ist sein Vorbild

Bremen – Miroslav Klose war schon immer ein ehrgeiziger Mensch mit höchsten Zielen. Nun hat der ehemalige Profi des SV Werder Bremen und des FC Bayern München verraten, wo er sich künftig als Trainer sieht – und nennt dabei Thomas Schaaf und dessen Fußball bei Werder als sein Vorbild.

„Mein Ziel ist es, in der Bundesliga oder auch in der Serie A zu trainieren. Immer in einer Top-Liga. Mal sehen, ob sich diese Gelegenheit ergibt“, sagte Klose in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“.

Der 41-Jährige hat 2016 seine Karriere als Profi-Fußballer beendet und arbeitet seit 2018 bei seinem ehemaligen Club FC Bayern München als Trainer der U17. „Ich bin überzeugt, dass man den Nachwuchs trainieren muss, um diesen Job zu verstehen. Auch als Spieler fängt man in der Jugend an, um danach ganz oben zu landen“, erklärte der Weltmeister von 2014 und verriet: „Ich fordere viel von den jungen Spielern. Mit ihnen zusammenzuarbeiten ist eine Herausforderung und ich liebe Herausforderungen. Ich will, dass mein Team einen offensiven Fußball spielt und den Gegner unter Druck setzt. Ein bisschen so, wie Werder Bremen mit Schaaf als Trainer gespielt hat.“

Klose trug von 2004 bis 2007 das Trikot des SV Werder Bremen, sein Trainer hieß Thomas Schaaf. Und wer weiß, vielleicht wird Klose irgendwann mal der Nach-Nach-Nachfolger der Bremer Trainer-Legende. (kni)

