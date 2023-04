Werder erhält Bundesliga-Lizenz ohne Bedingungen

Von: Daniel Cottäus

Der SV Werder Bremen erhält die Bundesliga-Lizenz für die kommende Saison ohne Auflagen. © gumzmedia

Nach dem Sieg gegen Hertha BSC, kam am Sonntag die nächste gute Nachricht: Der SV Werder Bremen erhält ohne Bedingungen die Bundesliga-Lizenz für die kommende Saison.

Bremen - Sportlich hat der SV Werder Bremen am vergangenen Wochenende viel dafür getan, um auch in der neuen Saison Mitglied der Fußball-Bundesliga zu sein. Nach dem überzeugenden 4:2-Erfolg bei Hertha BSC ist das Thema „Abstieg“ in weite Ferne gerückt, auch wenn die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner fünf Spieltage vor dem Saisonende rechnerisch noch nicht gerettet ist. Die formellen Hürden für das Bundesliga-Startrecht haben die Bremer aber bereits genommen: Wie der Verein unlängst mitteilte, hat er von der Deutsche Fußball-Liga (DFL) vor der Saison 2023/24 die Lizenz für die 1. und 2. Bundesliga ohne Bedingungen erteilt bekommen.

Werder Bremens Klaus Filbry: „Wir können mit dieser Lizenzentscheidung sehr zufrieden sein“

„Wir können mit dieser Lizenzentscheidung sehr zufrieden sein. Wie schon im vorherigen Jahr arbeiten wir intensiv an der wirtschaftlichen Konsolidierung nach der Corona-Pandemie und dem Abstieg. Diesen Weg werden wir fortsetzen“, betont Klaus Filbry, der Vorsitzende von Werder Bremens Geschäftsführung, dessen Verein die Lizenz schon im Vorjahr ohne Bedingungen erhalten hatte. Filbry weiter: „Mein Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Abteilungen unseres Unternehmens, die beispielsweise erstmals auch Nachweise im Bereich Nachhaltigkeit erbringen mussten und durch deren harte Arbeit dieses gute Ergebnis im Lizenzierungsverfahren möglich gemacht wurde.“

Insgesamt hatten sich 47 Vereine bei der DFL um die Bundesliga-Lizenz beworben, verweigert wurde sie im ersten Schritt des Lizenzierungsverfahren keinem davon. Einige Clubs müssen bis Anfang Juni allerdings Bedingungen erfüllen, um im Falle der sportlichen Qualifikation die Spielberechtigung zu erhalten. Andere Vereine erhielten die Lizenz unter Auflagen. (dco)