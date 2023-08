„Er weiß sich jetzt zu wehren“: Fritz warnt Werder vor Kölns Philipp und erklärt, woran es beim Ex-Bremer einst haperte

Von: Maik Hanke

David Philipp trifft am Samstag mit Viktoria Köln auf seinen Ex-Verein Werder Bremen. © Imago Images/Revierfoto

David Philipp spielt aktuell bei Viktoria Köln und trifft jetzt auf seinen Ex-Verein Werder Bremen. Clemens Fritz hat sich vor dem Duell zu dem Ex-Bremer geäußert und dessen Stärken hervorgehoben.

Bremen – Clemens Fritz muss mit einer kleinen Einschränkung beginnen. „Ich muss sagen, so gut kenne ich ihn auch nicht“, erklärt Werder Bremens Leiter Profifußball während der Pressekonferenz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) und spricht von David Philipp, nach dem er gefragt wurde. Philipp hatte einst in der Jugend jahrelang für Werder gespielt, nach verpasstem Durchbruch an der Weser kickt er inzwischen beim Pokalgegner in der 3. Liga. Fritz und Philipp hatten sich damals bei Werder weitgehend verpasst – und trotzdem hat der Werder-Funktionär heute ein recht klares Bild von dem inzwischen 23-jährigen Offensivspieler.

„Er ist ein guter Fußballer, definitiv“, sagt Fritz und lobt David Philipps Qualitäten. Der Spieler sei „rein fußballerisch und technisch sehr versiert, sehr filigran“ unterwegs. Doch auch an dieser Stelle muss Werder Bremens Clemens Fritz eine kleine Einschränkung vornehmen: „Er hatte ein bisschen Probleme mit dem körperlichen Durchsetzungsvermögen“, so der 42-Jährige. „In den letzten Jahren hat er körperlich zugelegt, er weiß sich jetzt zu wehren – das war früher ein Stückweit das Problem, das er hatte.“

David Philipp sorgte einst in Werder Bremens U17 für Furore

Von 2014 an hatte David Philipp – der zwar aus Hamburg stammt, aber seit seiner Kindheit glühender Fan von Werder Bremen ist – die Jugend der Grün-Weißen durchlaufen, gehörte im Nachwuchs zu den ganz großen Talenten seines Jahrgangs. 2017 führte er die Bremer U17 bis ins Finale um die Deutsche Meisterschaft, war im Halbfinal-Hin- und Rückspiel gegen Borussia Dortmund mit drei Toren der entscheidende Mann. Internationale Topclubs wie der FC Liverpool und Tottenham Hotspur sollen den Jugendlichen danach auf dem Zettel gehabt haben. Mit dem steilen Aufstieg war es einige Zeit später dann vorbei. Nach einer guten Zeit bei der U23 klappte der Übergang zu den Profis nicht, Philipp ließ sich in die Niederlande zu ADO Den Haag ausleihen.

Auch dort lief nicht alles nach Plan. Kurzfassung: David Philipp hatte Verletzungsprobleme, kam nicht richtig in Tritt, die Niederländer stiegen ab, die Leihe endete vorzeitig nach nur einer Saison statt nach geplanten zwei Jahren. Bei Werder Bremen hatte der offensive Mittelfeldspieler danach keinen Platz mehr, Philipp entschied sich für einen klaren Schnitt, verließ den Club und ging in die 3. Liga zu Viktoria Köln.

Werder Bremen-Ex David Philipp überzeugt bei Viktoria Köln

Dort gehört der Ex-Bremer heute zu den Leistungsträgern, geht in seine dritte Saison mit dem Verein und zeigte bereits zum Saisonstart seine Qualitäten. Beim 3:1-Sieg gegen den SC Verl schoss der als Mittelstürmer aufgebotene David Philipp am vergangenen Wochenende das erste Saisontor und half seinem Team zur ersten Tabellenführung der neuen Saison. Natürlich ist auch Clemens Fritz gewarnt. „Er ist ein unangenehmer Spieler, der sehr schlau agiert, der sich auch sehr gut in den Zwischenräumen bewegen kann. Da sollten wir wirklich sehr achtsam sein.“ (han)