Sehnsucht Bundesliga

Bremen - Von Björn Knips. Beim SV Werder Bremen baut man auf den eigenen Nachwuchs. Die Ungeduld sei jedoch mitunter sehr groß, sagt Thomas Wolter, Leiter des Werder-Leistungszentrums.

24. September 2016, Weserstadion, 76. Spielminute: Niklas Schmidt wird eingewechselt. „Da fieberst du auf der Tribüne natürlich mit“, erinnert sich Björn Schierenbeck. Der Nachwuchsdirektor von Werders Leistungszentrum sieht an diesem Nachmittag aber nicht nur das Bundesliga-Debüt eines erst 18-Jährigen, sondern auch noch dessen Vorbereitung zum 2:1-Siegtreffer gegen den VfL Wolfsburg. Wieder hat ein Bremer Talent eine erste Duftmarke in Deutschlands Fußball-Oberhaus gesetzt.

Im Trainingslager in Alhaurin el Grande waren gleich neun „Eigengewächse“ bei den Profis dabei. Spieler, die schon in der Jugend für Werder aktiv gewesen waren. Schierenbeck könnte sich nun der guten Bremer Nachwuchsarbeit rühmen. Aber das ist nicht seine Art – und außerdem fehlen ihm auch die richtig guten Argumente. „Der Erfolg unserer Arbeit wäre natürlich noch besser messbar, wenn einer unserer Nachwuchsspieler im Anschluss für 20 Millionen verkauft wird“, sagt Schierenbeck. Aaron Hunt sei durchaus so ein Kandidat gewesen, aber eben auch sehr vereinstreu. Und schließlich ging er ablösefrei nach Wolfsburg und kickt inzwischen für den Hamburger SV.

Immerhin gab es für Davie Selke im Sommer 2015 eine fast zweistellige Millionen-Ablöse aus Leipzig. Doch den Stürmer hatte Werder selbst erst 30 Monate zuvor verpflichtet – als 18-Jährigen. „Wir haben ihn nicht entwickelt, aber weiterentwickelt“, sagt Schierenbeck. Das ist längst keine Seltenheit mehr. Ähnliches geschah bei Leon Guwara. Der aktuell an Darmstadt 98 verliehene Außenverteidiger wurde vom 1. FC Köln geholt. Dabei hatten die Clubs mal vereinbart, sich die vermeintlichen Stars von übermorgen nicht gegenseitig abzujagen. Doch der Kampf um die Talente ist wieder voll entbrannt.

Werder holt teilweise Zehnjährige

„Normal“ sei das, sagt Thomas Wolter, der sportliche Leiter des Werder-Leistungszentrums. Dabei gehe es nicht nur um Geld. „Wenn man das Umfeld wechselt, kann das den Blick verändern“, sagt der Ex-Profi. Ein Beispiel: Karim Bellarabi. Der Angreifer trug in jungen Jahren auch mal grün-weiß. Doch es gab Probleme. „Für Karim war es damals der richtige Schritt, das Bremer Umfeld zu verlassen“, erinnert sich Björn Schierenbeck. Mit 26 Jahren ist Bellarabi bei Bayer Leverkusen längst ein Bundesliga-Star und dazu noch Nationalspieler.

Davon träumen sie alle. Sollen sie auch, finden Wolter und Schierenbeck. Die Bundesliga ist das Ziel. „Für diesen Tag X bereiten wir sie vor. Aber das kann in zwei Wochen, zwei Monaten, zwei Jahren, aber auch nie sein“, gesteht Wolter und seufzt: „Weil wir die Spieler teilweise sehr früh bekommen, ist die Ungeduld mitunter sehr groß. Die ist das größte Problem.“ Werder holt im Einzelfall schon Zehnjährige zum Weserstadion. „Wir schauen ganz genau, wann ein Wechsel sinnvoll ist“, sagt Schierenbeck und verweist auf Felix Wiedwald, der mit neun Jahren zum SV Werder wechselte. Allerdings aus Achim, also nur wenige Kilometer entfernt. Erst ab zwölf Jahren wird der Radius vergrößert.

Dafür gibt es Fahrdienste. Die ganz großen Talente dürfen ins Internat und dann durchaus auch von weiter her kommen. Aus Göttingen zum Beispiel – wie Jean Manuel Mbom aus der U17. Der war sogar erst 13 Jahre alt, als er 2013 gekommen ist. „Eine Ausnahme“, wie Schierenbeck betont: „Wir haben das sehr lange mit dem Spieler und seinen Eltern besprochen.“ Aber ein Internatsspieler habe nun mal den Vorteil, auch zwei Mal die Woche vormittags trainieren zu können und erst danach in die Schule zu gehen. „Das sind 80 Einheiten im Jahr“, berichtet Wolter. Und der Wohnort Weserstadion, wo das Internat beheimatet ist, sorgt natürlich für eine ganz emotionale Bindung.

Ungewisse Zukunft von Niklas Schmidt

Aber auch für eine fast zwangsläufige Verknappung. Es gibt nur 22 Plätze für die 14- bis 18-Jährigen. Das ist jedoch kein Problem mehr, denn aktuell sind nur 19 Betten belegt. „Wir wollen eine Eliteförderung. Wer bei uns im Internat ist, muss ein absoluter Leistungsträger seiner Mannschaft sein“, erklärt Schierenbeck – und Wolter ergänzt: „Als Trainer zwingt uns das, kritischer zu sein.“ Nur die Besten sollen optimal gefördert, das Geld soll also gezielter eingesetzt werden.

Clubs wie RB Leipzig setzten zuletzt mehr auf Masse. Doch Sportchef Ralf Rangnick hat im „kicker“ schon angekündigt, sich künftig ebenfalls mehr auf die Elite zu konzentrieren. Die Leipziger sind nicht nur in der Bundesliga, sondern auch im Nachwuchsbereich ein finanzstarker Konkurrent. Doch Schierenbeck will nicht klagen: „Wir sind in Deutschland mit unserem Leistungszentrum in den Top Ten, das muss auch unser Anspruch sein.“ Aber dafür gelte es, hart zu arbeiten. In Bremen speziell an der Infrastruktur.

„Ein Footbonaut ist absoluter Luxus und ein echtes Highlight für ein Leistungszentrum. Über diese Dinge sprechen wir aber im Moment nicht“, sagt der Nachwuchsdirektor in Anspielung auf entsprechende Einrichtungen in Dortmund und Hoffenheim. Dort wird in kleinen Hallen mit Hilfe modernster Computertechnik trainiert. Ein bisschen mehr Platz – auf Rasen und in Gebäuden – würde Schierenbeck in der Pauliner Marsch direkt an der Weser erstmal schon reichen. In die Debatte um die Zukunft des Leistungszentrums in einer Hochwasserzone will sich der 42-Jährige öffentlich nicht einmischen. Was wird, werde sich zeigen.

Genauso ungewiss ist die Zukunft von Niklas Schmidt. Wenngleich der Club streng darauf achtet, dass der 18-Jährige durch seine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann im eigenen Verein abgesichert sein wird. „Die Ausbildung ist ein Teil seiner Persönlichkeitsentwicklung. Er soll das unbedingt schaffen“, sagt Wolter, der 53-Jährige fügt aber sogleich an: „Auch, wenn er es wahrscheinlich nicht mehr braucht.“ Das Ziel heißt eben Fußball-Profi. Und daran haben Schmidt und Co. jeden Tag in Alhaurin el Grande gearbeitet.