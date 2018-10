Langkamp statt Veljkovic? Kohfeldts klares Nein

Sebastian Langkamp lieferte in den vergangenen beiden Spielen eine ordentliche Leistung, sitzt gegen Bayer Leverkusen aber wohl zunächst auf der Bank.

Bremen - Die letzten Spiele haben es mal wieder gezeigt: Eigentlich ist Sebastian Langkamp ein Spieler, der nicht auf die Bank eines Bundesligisten gehört.

Denn wenn er spielt, dann spielt er gut. Nachgewiesen bei Werder Bremens 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg, als der Innenverteidiger den gesperrten Milos Veljkovic vertrat. Nachgewiesen auch nach seiner Einwechslung gegen Schalke 04, als Langkamp mehr als eine halbe Stunde lang den Vorsprung verteidigte. Beide Spiele endeten 2:0 – es waren die ersten Spiele ohne Gegentor in der Saison.

Frage an Werder-Trainer Florian Kohfeldt: Bekommt dieser Sebastian Langkamp auch mal eine Chance von Anfang an, wenn Veljkovic nicht gesperrt ist? Klare Antwort: „Die Frage stellt sich der Öffentlichkeit, weil Basti gute Leistungen bringt. Aber da bin ich ganz offen: Der Zeitpunkt, an dem ich auf dieser Position über einen Wechsel nachdenke, ist noch nicht da. Und Basti weiß das.“

Kohfeldt: „Milos hat mein Vertrauen“

Veljkovic hat beim Trainer den Stammspieler-Bonus. Zwar habe der Serbe ein Spiel gehabt, „in dem er daneben war, das war gegen Stuttgart“, so Kohfeldt, der an ein verschuldetes Gegentor und den Platzverweis denkt: „Ansonsten hat Milos gute Leistungen gebracht. Ich bin sehr zufrieden mit ihm.“

Mit Langkamp ist er das auch – und zwar immer, wenn der 30-Jährige spielt. „Defensiv war das bei ihm immer top. Aber auch seine Verbesserungen mit Ball finde ich bemerkenswert. Er traut sich mehr, vertikal zu spielen.“ Interpretation: Das war nicht immer so. Vielleicht liegt da der Grund, weshalb Veljkovic im Vorteil war und den Stammplatz bekommen hat. Dass er den behalten wird, ist bis auf Weiteres klar für Kohfeldt. „Milos hat mein Vertrauen, aber er weiß: Da ist einer, der auch will.“

Quelle: DeichStube