Kein neuer Verletzter bei Werder? Von wegen!

Dortmund/Bremen – Als am Samstagnachmittag im Signal-Iduna-Park die Aufstellungsbögen verteilt wurden, fehlte auf dem Papier ein Name beim SV Werder Bremen, der dort eigentlich erwartet worden war: Sebastian Langkamp.

Der Innenverteidiger sollte nach auskurierter Muskel- und Sehnenverletzung eigentlich sein Kader-Comeback feiern, doch daraus wurde nichts. Der Grund? Ein Hexenschuss. Zugezogen im Abschlusstraining von Werder Bremen am Freitag.

Werder Bremen: Langkamp-Verletzung „nur ein Wehwehchen“

Trainer Florian Kohfeldt hatte das zunächst gar nicht mitbekommen. Seine launige Schilderung der gar nicht so launigen Situation: „Ich komme nach dem Training in die Kabine und sage zu ‚Boro‘ (gemeint ist Co-Trainer Tim Borowski, d. Red.): ,Mensch, endlich eine Woche ohne Verletzte.‘ Aber da gucke ich auf die Pritsche, da liegt da Basti Langkamp.“

Allerdings muss der Innenverteidiger nun keine lange Ausfallzeit fürchten. „Es ist keine Verletzung, es ist nur ein Wehwehchen“, meint Kohfeldt, der schon am Mittwoch wieder mit Langkamp auf dem Trainingsplatz rechnet. Vorher ist es auch gar nicht möglich, denn nach einer leichten Regenerationseinheit am Sonntagvormittag hat die Mannschaft am Montag und Dienstag frei. (csa)

Quelle: DeichStube