Werder Bremen braucht Hilfe in der Verteidigung, doch die Suche ist extrem schwierig

Bremen – Seit Wochen sucht Werder Bremen nach einem neuen Außenverteidiger – bislang ohne Erfolg. Nun drängt nicht nur die Zeit, sondern auch der personelle Notstand in der Verteidigung.

Werder Bremen fehlen aktuell drei Innen- und ein Linksverteidiger, deshalb stand gegen 1899 Hoffenheim eine echte Not-Abwehr auf dem Platz. Mit Theo Gebre Selassie im Zentrum und Maxi Eggestein als Rechtsverteidiger. Auch gegen den FC Augsburg wird Werder wohl wieder so verteidigen müssen. Es sei denn, Sportchef Frank Baumann präsentiert bis dahin noch den herbeigesehnten Mann für die rechte Abwehrseite. Doch danach sieht es nicht aus.

Die Suche ist extrem schwierig. Die Bremer haben ihre Qualitätsvorstellungen, die abgebenden Clubs ihre Preisforderungen. Beide Faktoren zueinander zu bringen, hat bisher nicht geklappt. Und Baumann verströmte nach der 2:3-Pleite von Werder Bremen bei 1899 Hoffenheim nicht gerade Optimismus, dass er bis zum Augsburg-Spiel am Sonntag oder bis zur Deadline der Transferphase am Tag darauf einen neuen Mann für die Abwehr verpflichtet haben wird. Selbst wenn – „ob der dann gleich spielt, müsste man erst mal sehen. Man weiß nie, ob es gleich passt.“

Werder Bremen: Maximilian Eggestein ist keine Dauerlösung als Verteidger hinten rechts

Hätte Werder Bremen in Benjamin Henrichs seinen Wunschspieler bekommen, hätte sich diese Frage nicht gestellt. Der Mann von der AS Monaco hat die Qualität, sofort weiterzuhelfen. Ein Spieler dieser Kategorie soll es auch sein für die Bremer, doch gefunden haben sie ihn noch nicht.

Wie sehr der Schuh drückt, zeigt die aktuelle Situation. Wenn neben LinksverteidigerLudwig Augustinsson auch Theo Gebre Selassie nicht zur Verfügung steht – ob wegen einer Verletzung oder wegen der Abordnung in die Mitte –, ist niemand da, der noch als Vertreter einspringen kann. Jedenfalls niemand, der ausgebildeter Rechtsverteidiger ist. Maxi Eggestein ist allenfalls eine Not-, aber gewiss keine Dauerlösung. Baumann: „Es war in Hoffenheim schon sehr viel Bastelei. Diese Situation ist wirklich nicht optimal für den Trainer.“

Werder Bremen: Wenig Geld für Abwehrspieler-Transfer

Das sieht der Trainer auch so. Doch weder jammert Florian Kohfeldt noch erwartet er von seinem Sportchef, nun auf Biegen und Brechen einen neuen Rechtsverteidiger zu liefern. „Ich werde nichts fordern, weil ich weiß, wie sehr wir am Limit sind“, sagt der 36-Jährige und singt ein Loblied auf Baumann, der „im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten einen überragenden Kader zusammengestellt hat“.

Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 soll den Kader von Werder Bremen bald weiter verbessern. Ein Rechtsverteidiger auch. Aber, so Kohfeldt: „Wir können jetzt nicht sagen, wir holen adhoc irgendwo her noch mal fünf Millionen und verpflichten eine Soforthilfe. Das geht nicht bei uns, das ist auch okay.“ Es sei seine Aufgabe, auf anderem Weg für Lösungen zu sorgen.

Aktuell kann das nur bedeuten, mit den Verlegenheitslösungen weiterzumachen. Gebre Selassie attestierte der Coach, gegen Hoffenheim „ein Top-Spiel“ abgeliefert zu haben. Auch Maxi Eggestein habe seine Sache auf rechts gut gemacht. „Aber wir ziehen einen möglichen deutschen Nationalspieler aus dem Mittelfeldzentrum ab, um ihn außen verteidigen zu lassen, weil es nicht anders geht. Das ist nicht optimal. Vor allem nicht, weil uns Maxi im Mittelfeld fehlt.“ (csa)