„Er besitzt ein gutes Auge“: Ex-Profi Junuzovic schwärmt von Werders neuem Kaderplaner Jahns

Von: Hans-Günter Klemm

Als Zlatko Junuzovic noch Spieler bei RB Salzburg war, lernte er Johannes Jahns kennen und schätzen. Die Verbindung ist bis heute – nicht nur dank der Beziehung zu Werder Bremen – nicht abgerissen. © Werder Bremen / IMAGO / GEPA pictures

Johannes Jahns wird neuer Kaderplaner beim SV Werder Bremen. Aber wer ist er eigentlich? Einer, der ihn kennt, ist Zlatko Junuzovic - und der Ex-Werder-Kapitän schwärmt vom 40-jährigen Transfer-Experten.

Bremen – Wenn ihn einer kennt, dann ist er es. Zlatko Junuzovic, der frühere Kapitän des SV Werder Bremen, ist ein Insider in der Fußballsparte des Red-Bull-Konzerns und kann sich ein Urteil über einen ehemaligen und zukünftigen Bremer erlauben: Johannes Jahns. „Ich kenne ihn sehr gut“, sagt der Österreicher, der inzwischen seine Spielerkarriere beendet hat und nun eine Laufbahn als Trainer anstrebt, im Gespräch mit der DeichStube. Jahns wurde kürzlich als neuer Kaderplaner beim Bundesligisten vorgestellt und wird diesen Job im Sommer antreten. „Als ich damals nach Salzburg gewechselt bin, habe ich das erste Gespräch mit ihm geführt. So ist ein Kontakt entstanden, der bis heute sehr intensiv ist“, schildert Junuzovic.

Zlatko Junuzovic lobt Werder Bremens neuen Kaderplaner Johannes Jahns

Wie tickt also der 41-Jährige, der demnächst im Wohninvest Weserstadion an der Seite von Sportchef Frank Baumann und Clemens Fritz, dem Leiter Profifußball, arbeiten wird? „Er ist ein ruhiger Typ, der immer ausgeglichen und freundlich ist“, skizziert „Zladdi“ Junuzovic, von 2012 bis 2018 in 188 Bundesligaspielen für Werder Bremen am Ball, den guten Bekannten aus der Mozartstadt. Dort spielte der inzwischen 35-Jährige noch vier Jahre lang und lernte den Transferexperten beim Meisterclub bestens kennen. „Ich habe immer seine Balance geschätzt, seine innere Ruhe.“ Lobende Worte findet Junuzovic auch über die fachlichen Qualitäten des gebürtigen Bremers Jahns: „Er besitzt ein gutes Auge, überragende Verbindungen“, betont der einstige Nationalspieler (55 A-Länderspiele für Österreich).

Allgemein wird die Arbeitsweise von Johannes Jahns in der Alpenrepublik geschätzt, obwohl dieser zumeist im Verborgenen gewirkt hat und nur selten in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist. So gibt Andreas Herzog, die Legende aus Wien, die ihre große Zeit als Fußballer ebenfalls bei Werder Bremen erlebt hat, offen gegenüber der DeichStube zu: „Ich kenne Jahns nicht.“ Doch Herzog sagt auch, dass er ausnahmslos Gutes über die Neuerwerbung der Grün-Weißen gehört habe: „Bei Red Bull arbeiten nur Topleute. Einer davon war und ist Johannes Jahns, der seinen Beitrag im Team der besten Mannschaft aus Österreich geleistet hat.“

Werder Bremens neuer Kaderplaner Johannes Jahns war bei RB Salzburg „rechte Hand“ und „Vertrauensperson“

Ähnliches berichtet Peter Linden, der als Fußballpapst des Nachbarlandes gilt. Johannes Jahns habe unauffällig im Hintergrund gearbeitet, sagt der inzwischen pensionierte Fußballchef der Kronen-Zeitung, der noch einen Blog betreibt und somit weiterhin auf Ballhöhe ist. „In Salzburg tritt nur Christoph Freund, der Sportdirektor, offiziell und öffentlich auf. Jahns war nie in der ersten Reihe des Vereins sichtbar und präsent. Doch er war ein ganz wichtiger Mann für Freund. Die rechte Hand des mächtigen Managers, eine absolute Vertrauensperson.“ Linden weiß zudem, dass Jahns ein zuverlässiger Teamplayer ist und über ein überragendes Netzwerk in der Branche verfügt. „Speziell in Afrika“, wie der Wiener ergänzt.

Beim verkündeten Abschied von Red Bull Salzburg wurde hervorgehoben, an welchen Transfers der neue Angestellte des SV Werder Bremen in der Vergangenheit beteiligt gewesen ist. Klangvolle Namen wie Erling Haaland (inzwischen Manchester City) und Dayot Upamencano (aktuell FC Bayern München) fielen. Dazu soll Johannes Jahns auch an den Verpflichtungen von Ausnahmespielern wie Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) und Naby Keita (FC Liverpool) mitgewirkt haben.

Werder Bremen für Johannes Jahns eine andere Herausforderung als Salzburg: „Muss kreativ agieren“

Dass Johannes Jahns auch in der Bundesliga, einem gänzlich anderen Betätigungsfeld als die höchste Spielklasse im betulichen Österreich, erfolgreich sein könnte, glauben sowohl Andreas Herzog als auch Peter Linden. Wenngleich die Grundlagen der Arbeit im Scouting und auch bei Vertragsverhandlungen keinesfalls kongruent zu übertragen sind, sich grundlegend unterscheiden. Herzog merkt richtigerweise an, dass Red Bull Salzburg sich zu der Topadresse für Talente aus aller Welt entwickelt habe. „Sie sind in Salzburg in der Lage, schon mal vier bis fünf Millionen Euro für 16-Jährige als Ablöse zu zahlen“, meint der gegenwärtig vereinslose Coach, der als Kommentator und Experte für Sky Austria tätig ist. Doch nicht nur das Geld locke die vielversprechenden Akteure nach Salzburg, sondern auch die Möglichkeit einer vorbildlichen Weiterbildung und Entwicklung im Übergang zum Seniorenalter: „Die Talente können auf hohem Niveau in der Youth League spielen und lernen, zudem beim Zweitligisten FC Liefering, dem Farmteam, eingesetzt werden.“

In Bremen, gibt Herzog zu bedenken, seien die Verhältnisse ganz anders. Darauf weist auch Zlatko Junuzovic hin, wenngleich er die Personalie als optimal einstuft. „Johannes Jahns muss halt kreativ agieren und clever verhandeln“, unterstreicht er. „Ich traue ihm zu, dass er sich auf die anderen Verhältnisse einstellt.“ Für Junuzovic jedenfalls ist klar, dass Werder mit der Verpflichtung ein regelrechter Coup gelungen ist. Mit der personellen Neuaufstellung der sportlichen Leitung sieht der Ex-Profi, der aus eigener Erfahrung die handelnden Personen kennt, nur Vorteile: „Werder Bremen hat einen guten Fang gemacht. Mit dem Holen von Johannes Jahns hat sich der Club eindeutig verstärkt. Mein ehemaliger Mitspieler Clemens Fritz darf sich auf einen kompetenten und loyalen Partner freuen.“ (hgk)