Keita verletzt! Neuzugang muss Werder-Debüt ganz kurzfristig verschieben

Vor Testspiel gegen Oldenburg

+ © gumzmedia Star-Neuzugang Naby Keita hat sich beim Aufwärmen verletzt und verpasst das Testspiel des SV Werder Bremen gegen den VfB Oldenburg in Westerstede. © gumzmedia

Kurz vor seinem Debüt für den SV Werder Bremen hat sich Star-Neuzugang Naby Keita verletzt. Der Mittelfeldspieler verpasst das Testspiel gegen den VfB Oldenburg.

Westerstede – Ist das bitter! Naby Keita stand bereits auf dem Platz, sollte im Testspiel des SV Werder Bremen gegen den VfB Oldenburg (15 Uhr, DeichStube-Liveticker) von Beginn an auflaufen. Doch das Aufwärmen verlief dann anders als erwartet, der neue Mittelfeldspieler des Bundesligisten musste die lockeren Übungen abbrechen. Das ersehnte Debüt in Westerstede fiel somit ins Wasser. Droht jetzt gar ein längerer Ausfall des 28-Jährigen?

Werder Bremen überbrachte die schlechte Nachricht kurz und bündig via Twitter: „Naby Keita hat sich beim Aufwärmen leicht verletzt und bleibt als Vorsichtsmaßnahme draußen“, teilte der Verein mit. Details zur Schwere der Blessur gab es vorerst nicht, stattdessen nur den Hinweis, dass Nick Woltemade für Keita in der Startelf stehen werde.

Werder Bremen-Star-Neuzugang Naby Keita verletzt sich vor Testspiel-Debüt

Werders neuer Topstar, der seit dem vergangenen Mittwoch mit der Mannschaft trainiert, hatte in der Vergangenheit immer wieder mit muskulären Verletzungen zu kämpfen, auch deshalb hat er für seinen Ex-Verein FC Liverpool in der Premier League lediglich 84 Ligapartien in fünf Jahren absolviert. Rund um die ablösefreie Verpflichtung des Kapitäns der Nationalmannschaft Guineas hatte es immer wieder Spekulationen um den Gesundheitszustand gegeben, die Verantwortlichen des SV Werder Bremen hatten jedoch unisono betont, dass die Ergebnisse des vorherigen Medizinchecks äußerst positiv ausgefallen seien. Naby Keita selbst hatte noch am Freitag, als er von einem eigenen Einsatz gegen Oldenburg ausgegangen war, erklärt: „Verletzungen sind Teil des Fußballs, aber ich muss auch erwähnen, dass die Verletzungen, die ich in Liverpool hatte, alles keine schlimmen waren. Ich war immer für zwei, drei Wochen weg und das hatte mehr damit zu tun, dass ich nie einen Rhythmus hatte.“ Genau diesen Rhythmus wollte er sich nun bei Werder zurückholen - doch prompt gab es den ersten Dämpfer. (mbü)