Veljkovic fällt lange aus - aber Werder holt keinen Ersatz

Bremen – Der SV Werder Bremen hat gleich zwei Innenverteidiger auf einen Schlag verloren. Milos Veljkovic (Operation am Zeh) wird die komplette Vorbereitung verpassen, Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss in der Wade) zumindest die nächsten drei Wochen.

Aber Sportchef Frank Baumann will deshalb nicht auf dem Transfermarkt tätig werden und Ersatz besorgen: „Ich sehe nicht zwangsläufig einen Grund, auf dieser Position reagieren zu müssen. Bei einer Verletzungspause von über sechs Monaten würden wir das sicherlich anders bewerten.“

Allerdings: Werder hat in Niklas Moisander aktuell nur einen Innenverteidiger zur Verfügung, weil Marco Friedl nach seiner Teilnahme an der U21-EM mit Österreich erst am 8. Juli zur Mannschaft stoßen wird. Deshalb werden am Donnerstag Abwehrspieler aus der U23 mit ins Trainingslager ins Zillertal reisen. Die Namen will der Club am Mittwochabend bekannt geben.

Milos Veljkovic: Zehenbruch bei der Nationalmannschaft

Milos Veljkovic hat es bereits im Juni bei der serbischen Nationalmannschaft erwischt. Es war schon auffällig gewesen, dass er bei beiden EM-Qualifikationsspielen nicht zum Kader gehörte und nur Zuschauer war. Doch von einer Verletzung wurde nichts bekannt. Nun berichtete Baumann von einem Zehenbruch, der konservativ behandelt worden sei.

Eine Entscheidung der serbischen Ärzte, berichtete Baumann: „Sie waren der Meinung, dass es so funktioniert.“ Anschließend flog Veljkovic in den Urlaub, Mitte Juni veröffentlichte er in den sozialen Medien noch gut gelaunt ein Foto aus Los Angeles. Am Montag wurde er zurück in Bremen erwartet. Doch statt der Rückkehr ins Training gab es die Operation in Frankfurt.

Werder Bremen: Sebastian Langkamp fällt mit Muskelfaserriss aus

„Milos hatte noch Schmerzen“, sagte Baumann: „Außerdem hat sich herausgestellt, dass die Gefahr eines weiteren Bruchs zu groß war. Das hätte auch erst in zwei, drei oder vier Monaten passieren können. Aber während einer Saison ist so ein Ausfall noch viel schlimmer als jetzt.“ Deswegen wurde entschieden, die Operation sofort durchzuführen.

Mit trotzdem unangenehmen Folgen für Veljkovic, aber auch für Werder. Zumal Sebastian Langkamp ebenfalls mehrere Wochen ausfällt. Der 31-Jährige hat sich im Training einen Muskelfaserriss zugezogen. Beim Trainingslager in Grassau (26. Juli bis 2. August) soll er möglichst wieder dabei sein. „Das ist nicht optimal, aber das passiert“, sagte Baumann zu den beiden Ausfällen und betonte: „Wir werden nicht ins Jammern verfallen.“

Quelle: DeichStube