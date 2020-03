Schock! Pavlenka fehlt Werder verletzt gegen Hertha - mindestens

Noch ein ganz bitterer Rückschlag für Werder Bremen: Torwart Jiri Pavlenka hat sich im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt verletzt.

Das erklärte Trainer Florian Kohfeldt in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag. Pavlenka hat sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und wird mindestens das Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Hertha BSC verpassen. Über eine genauere Ausfallzeit konnte Kohfeldt noch keine Angaben machen.

Werder Bremen: Jiri Pavlenka und Ömer Toprak verletzt

Trotz des Ausfalls macht sich Kohfeldt auf der Torwart-Position keine Sorgen: „Ich habe großes Vertrauen in Stefanos Kapino“, erklärte der Coach. „Er macht im Training und in den Testspielen immer einen guten Job. Ich bin mir sicher, dass er brennt und zeigen will, was er kann.“ Als Nummer zwei fährt Luca Plogmann mit nach Berlin.

Die üble Verletztenmisere, die sich durch die gesamte Saison bei Werder Bremen zieht, nimmt einfach kein Ende. Klar ist bereits, dass auch Ömer Toprak gegen Hertha BSC fehlen wird. Der Innenverteidiger hatte sich nach einem rüden Foul des Frankfurters Filip Kostic eine Riss-Quetschwunde an der Wade zugezogen. Glück im Unglück: Werder hatte zunächst einen Wadenbeinbruch befürchtet. (han)