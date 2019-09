Schock! Jetzt fällt auch noch Maxi Eggestein aus

Bremen - Das Verletzungs-Fiasko bei Werder Bremen nimmt unheimliche Züge an: Jetzt fällt auch noch Maximilian Eggestein für das Spiel am Samstag gegen Union Berlin aus.

Das teilte Werder Bremen am Freitag am Rande des Abschlusstrainings mit. „Maxi musste das Training gestern leider abbrechen. Bei einem Zweikampf ist er weggerutscht, seitdem hat er Rückenprobleme, die leider einen Einsatz unmöglich machen. Das ist für uns natürlich bitter“, sagt Trainer Florian Kohfeldt in einer Vereinsmitteilung.

Das ist sogar ziemlich bitter. Denn Maximilian Eggestein ist nach Niklas Moisander (Muskelverletzung) der zweite kurzfristige Ausfall vor dem Spiel gegen Union Berlin und insgesamt der zehnte (!) Profi, der den Bremern derzeit nicht zur Verfügung steht. Kohfeldt äußert sich aber weiter zuversichtlich. Er werde „in Berlin mit einer sehr guten Mannschaft antreten, die das Spiel gewinnen kann“. (han)