Namhafter Virologe rät: Kein Profi-Fußball mehr in diesem Jahr

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit rät der Bundesliga - und damit auch Werder Bremen - in diesem Jahr kein Fußball mehr zu spielen.

Bremen/Hamburg - Die Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga - und damit auch Werder Bremen - hoffen inständig darauf, die wegen des Coronavirus unterbrochene Saison in einigen Wochen zumindest mit Geisterspielen zu Ende bringen zu können, um großen finanziellen Schaden zu vermeiden.

Die einfache Rechnung: Ohne Spiele kein TV- und Sponsorengeld, was viele Vereine in Existenznöte bringen würde. Geht es nach dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit, wird in diesem Jahr aber überhaupt kein Profi-Fußball mehr gespielt.

„Es ist nicht realistisch, dass die Saison zu Ende geführt werden kann. Wir sehen ja, wie die Situation in Europa ist und was uns noch bevorsteht“, sagte der Professor des Hamburger Bernhard-Nocht-Instituts gegenüber dem „NDR-Sportclub“. Und weiter: „Selbst wenn es uns nicht so schlimm treffen sollte, heißt das noch lange nicht, dass der Fußball wieder anfangen darf. Denn das würde natürlich wieder zu einer deutlichen Verschärfung der Situation führen. Das heißt, wir sprechen hier sicherlich über einen Zeitraum, der frühestens nächstes Jahr erreicht werden kann."

Werder Bremen: Bundesliga bis Anfang April ausgesetzt

Bis zum 2. April hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielbetrieb der ersten und zweiten Bundesliga zunächst ausgesetzt. Ende März wollen die Vereine über das weitere Vorgehen beraten. „Niemand liebt Spiele vor leeren Rängen. Sie sind für viele Vereine aber die einzige Möglichkeit zum Überleben“, hatte DFL-Chef Christian Seifert am Montag gesagt. Virologe Jonas Schmidt-Chanasit rät aber auch von Spielen ohne Zuschauer dringend ab.

„Auch Geisterspiele würden dazu verleiten, dass die Leute sich wieder treffen und zusammen gucken wollen", sagte er und plädierte dafür, den Fußball auf der gesellschaftlichen Prioritätenliste ganz nach hinten zu setzen: „Die Spaßveranstaltungen, die müssen ganz zum Schluss kommen - gerade die, wo ein Potenzial besteht, dass sich die Leute treffen wollen. Das darf man beim Fußball nicht unterschätzen." (dco)