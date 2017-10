Weserstadion-Ausbau ausgeschlossen

Bremen - Die Entscheidung liegt nun knapp vier Wochen zurück – so richtig verdaut ist sie in Bremen aber noch immer nicht.

Nach den Großturnieren 1974 (WM), 1988 (EM) sowie 2006 (WM) erteilte der Deutsche Fußball-Bund dem Bremer Weserstadion als möglichem Austragungsort bei der EM 2024 zum insgesamt vierten Mal eine Absage. Hubertus Hess-Grunewald, Werders Präsident, hatte kurz nach Bekanntwerden des Bremer EM-Aus betont, dass Verein und Stadt nun über „infrastrukturelle Mängel“ sprechen müssten, um zu prüfen, „was wir für die Zukunft mitnehmen können“. Von verschiedenen Seiten war laut über einen möglichen Umbau des Stadions nachgedacht worden, nun steht aber endgültig fest: Ein Ausbau ist ausgeschlossen.

Der Anruf kam vormittags, einige Stunden vor Beginn der offiziellen Pressekonferenz. Am Telefon teilte DFB-Präsident Reinhard Grindel Werders Geschäftsführern Hess-Grunewald und Klaus Filbry mit, was er später live vor Kameras verkünden würde: Bremen ist raus. „Er hat uns gegenüber die Zuschauerkapazität als entscheidendes Kriterium genannt“, berichtete Hess-Grunewald später. Mit nur 35.000 Plätzen bei internationalen Spielen war das Weserstadion das kleinste aller 14 Bewerberstadien, was vor vier Wochen prompt die Frage aufwarf: Denkt Werder über einen Ausbau nach, um irgendwann vielleicht doch noch seine Chance auf ein großes Turnier zu bekommen?

Filbry: „Ein Ausbau ist überhaupt kein Thema“

Hess-Grunewald sagte, dass es technisch möglich sei, fügte aber auch an: „Man müsste schon viel verändern, ich bin kein Architekt und kann das nicht beurteilen.“ Deutlicher wurde Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner. Gegenüber Radio Bremen sagte er zum Thema Zuschauerkapazität: „Das ist zu wenig, wenn man international mithalten will.“ Der SPD-Politiker betonte außerdem, dass man darüber reden müsse, welche Möglichkeiten es in diesem Punkt gebe.

Das scheint inzwischen geschehen zu sein. „Ein Ausbau ist überhaupt kein Thema“, sagt Klaus Filbry auf Nachfrage der DeichStube. Zum einen sei eine Erweiterung des Stadions gar nicht finanzierbar, zum anderen für Werders Ansprüche auch nicht erforderlich. In der Bundesliga hat das Stadion eine Kapazität von 42.000 Zuschauern, weil anders als bei internationalen Spielen die Stehplätze in der Ostkurve genutzt und nicht in Sitzplätze umgewandelt werden müssen. Werder bekommt das Stadion regelmäßig voll. Angesichts der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren erscheint die Größe für Club und Stadt angemessen. „Die großen Dinge haben wir durch einen Umbau bereits abgeschlossen“, erklärt Filbry und verweist damit auf die Arbeiten in den Jahren 2008 bis 2011.

Zweiter Oberrang wird wohl nie Realität

Damals wurde das Stadion in ein reines Fußballstadion ohne Laufbahn umgewandelt – es war allerdings nur der Bremer Plan B. 2007 hatte der Verein noch geplant, durch den Anbau eines zweiten Oberrangs die Kapazität auf 50.000 Zuschauer zu erhöhen. Den Kurswechsel begründete Werder seiner Zeit mit deutlich gestiegenen Baukosten. Vor allem die Stahlpreise waren rasant in die Höhe geschossen, sodass der zweite Oberrang in Bremen nie Realität wurde und wohl auch nie wird.

Dass das Weserstadion auch nach der enttäuschenden EM-Absage so bleibt, wie es ist, bedeutet allerdings nicht, dass sich drumherum nichts ändert. So hatte der DFB unter anderem auch das Sicherheitskonzept und die zu wenigen Parkflächen als Punkte gegen Bremen angeführt. Gemeinsam mit der Stadt will Werder das Thema erörtern und gegebenenfalls in der Zukunft an einigen Stellen nachbessern.

