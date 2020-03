Werder zu schlapp für Siege: Schon 22 Punkte nach Führungen abgegeben

Konditionelle Probleme bei den Bremern

+ © imago images/Sven Simon Ratlosigkeit beim SV Werder Bremen: Warum kann die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt nicht mehr gewinnen? © imago images/Sven Simon

Berlin – Ein 2:2 kann sich wie ein Sieg anfühlen. Dann nämlich, wenn ein Spiel so läuft wie für Hertha BSC am Samstagnachmittag. Früh 0:2 zurückliegen, dann kämpfen, rennen, treffen, um am Ende eben nicht zu verlieren, obwohl am Anfang alles danach aussah. Die Hertha wird also nach dem Match gegen Werder Bremen nicht unzufrieden gewesen sein mit Verlauf und Ausgang der Partie.