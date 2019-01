Markus Schmidt pfeift Werder gegen Eintracht Frankfurt

Schiedsrichter Markus Schmidt leitet zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel von Werder Bremen.

Zum zweiten Mal in dieser Saison kommt Markus Schmidt ins Weserstadion: Der Schiedsrichter aus Stuttgart pfeift am Samstag (18.30 Uhr) Werders erstes Heimspiel im Jahr 2019.

Das erste Spiel in der bisherigen Saison, das Schmidt in Bremen geleitet hat, war das 1:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Die Partie leitete er gut und beinahe fehlerfrei. Die Eintracht pfiff er zum letzten Mal in der vergangenen Saison. Damals gewannen die Frankfurter mit 3:1 beim VfL Wolfsburg.

Unterstützt wird Schmidt von den Assistenten Christian Gittelmann und Markus Schüller, Dr. Martin Thomsen ist Vierter Offizieller. Als Videoassistenten in Köln werden Sören Storks und Dr. Matthias Jöllenbeck die Partie begleiten.

(heu)

Quelle: DeichStube