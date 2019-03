Martin Petersen pfeift Werder gegen Schalke 04

Werder Bremen eröffnet den 25. Spieltag der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Schalke 04. Anstoß im Bremer Weserstadion ist um 20.30 Uhr. An den Schiedsrichter der Partie, Martin Petersen, dürften alle Bremer gute Erinnerungen haben.

Der 34-jährige Immobilienkaufmann pfeift Werder in dieser Saison bereits zum zweiten Mal. Am siebten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg (2:0 für Werder) war Petersen schon einmal Gast im Bremer Weserstadion und legte einen souveränen Auftritt hin. Auch beim letzten Spiel der Vorsaison konnte Werder unter der Leitung von Petersen gewinnen, 2:1 in Mainz. Der Mann vom VfL Stuttgart-Wangen kommt am Abend zu seinem sechstes Einsatz in der laufenden Bundesliga-Saison.

Assistiert wird er vor Ort von seinen beiden Linienrichtern Tobias Reichel und Eduard Beitinger sowie vom vierten Offiziellen an diesem Abend Christian Bandurski. In Köln sitzen die Video-Assistenten Günter Perl und Mark Dorsch. Sie haben die Möglichkeit, bei kniffligen Entscheidungen einzugreifen.

(jkö)

Quelle: DeichStube