Elf Bremer Profis auf Reisen

Bremen – Länderspielpause in der Bundesliga – auch für Werder bedeutet das immer einen sehr überschaubar gefüllten Trainingsplatz am Osterdeich. Gleich elf Bremer Profis sind mit ihren Nationalteams auf Reisen.

Allen voran natürlich der designierte deutsche Nationalspieler Maximilian Eggestein, der auf Einsätze im Test gegen Serbien (Mittwoch, 20.45 Uhr) sowie beim Start in die EM-Quali gegen die Niederlande (Sonntag, 20.45 Uhr) hofft. Sein Bruder Johannes trifft derweil mit der deutschen U 21-Auswahl auf Frankreich (Donnerstag, 18.30 Uhr) und England (Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr).

Jiri Pavlenka und Theodor Gebre Selassie spielen mit Tschechien zum Auftakt der EM-Quali gegen England (Freitag, 20.45 Uhr) und in einem Testspiel gegen Brasilien (Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr). Milos Veljkovic gehört zu Serbiens Aufgebot gegen Deutschland und das EM-Qualispiel gegen Portugal (Montag, 20.45 Uhr).

EM-Qualifikation startet auch für Rashica und Co.

Milot Rashica tritt mit dem Kosovo am Donnerstag (19 Uhr) in einem Test gegen Dänemark an, und am Montag in der EM-Quali gegen Bulgarien (20.45 Uhr). Ludwig Augustinsson bestreitet mit Schweden gleich zwei Qualispiele – gegen Rumänien (Samstag, 18 Uhr) und Norwegen (Dienstag, 20.45 Uhr).

Marco Friedl spielt mit Österreichs U 21 gegen Italien (Donnerstag, 18.30 Uhr) und Spanien (Sonntag, 18.45 Uhr), Felix Beijmo mit Schwedens U21 gegen Russland (Freitag, 18 Uhr). Luca Plogmann und Jean-Manuel Mbom treten in der EM-Quali mit der U 19 des DFB gegen Kroatien (morgen, 15.30 Uhr), Norwegen (Samstag, 11.00 Uhr) und Ungarn (Dienstag, 14.00 Uhr) an.

Quelle: DeichStube