Vereine vermelden Gondorf-Transfer

Bremen - Werder-Sportchef Frank Baumann hat den Transfer bereits bestätigt, jetzt vermelden die Vereine auch offiziell: Jerome Gondorf wechselt von Werder Bremen zum SC Freiburg.

„Mit dem Transfer haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen. Jerome hat sich in der abgelaufenen Saison absolut mit Werder identifiziert und hundertprozentigen Einsatz gezeigt“, sagt Baumann in einer Vereinsmitteilung. „Dafür bedanken wir uns bei ihm und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ In 23 Pflichtspielen (21 Mal in der Bundesliga, zwei Mal im DFB-Pokal) stand Gondorf neun Mal in der Startelf, er erzielte ein Tor.

Gondorf: „Ich bin glücklich“

„Ich bin glücklich, den Schritt zum SC gemacht zu haben und finde mich in der Ausrichtung und Philosophie des Vereins wieder“, sagt Gondorf in einer Mitteilung seines neuen Clubs. „Ich bin überzeugt davon, dass wir hier gemeinsam etwas bewegen können und möchte meinen Beitrag dazu leisten.“ SCF-Sportvorstand Jochen Saier bezeichnet den Neuzugang als „Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff, der über ein hohes Maß an Flexibilität und Spielverständnis verfügt“, und erklärt: „Sein Charakter und seine Mentalität werden unserem Team gut tun.“

Als Ablösesumme für den 29-Jährigen sind 1,3 Millionen Euro im Gespräch. Erst vor einem Jahr war Gondorf für etwas weniger Geld (1,2 Millionen Euro) von Absteiger Darmstadt 98 an die Weser gewechselt. Werder hätte den Mittelfeldspieler durchaus gerne behalten. „Aber Jerome wollte etwas näher an seine Heimat“, sagte Baumann am Mittwoch über Gondorf, der aus Karlsruhe stammt. „Sein Wechselwunsch hatte vor allem private Gründe.“



