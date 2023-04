Werder gegen Freiburg: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel am Sonntag live im TV und Livestream

Von: Mario Nagel

Werder Bremen gegen den SC Freiburg live im TV: So können Fans das Spiel im Fernsehen und Livestream anschauen. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen spielt am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Wohninvest Weserstadion gegen den SC Freiburg. So können Fans die Partie am Sonntag um 15.30 Uhr live im TV und im Livestream schauen.

Mit einem Heimsieg gegen den SC Freiburg kann der SV Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. 32 Punkte haben die Grün-Weißen in den bisherigen 27 Bundesliga-Spielen gesammelt und sich damit eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt erarbeitet, doch die Mannschaft von Trainer Ole Werner wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg. Allerdings sah es zuletzt auch beim kommendem Gegner, dem SC Freiburg, nicht viel besser aus. Das Team von Cheftrainer Christian Streich ist seit drei Partien sieglos und rutschte aus den Champions-League-Plätzen. Welche Mannschaft kann sich also aus der Ergebniskrise befreien? Wie geht das Spiel am Wochenende aus? So sehen Fans das Werder-Spiel gegen Freiburg live im TV und im Live-Stream.

Werder Bremen gegen den SC Freiburg: So sehen Fans das Bundesliga-Spiel Sonntag live im TV und Livestream

Die Fans, die nicht live im Wohninvest Weserstadion dabei sind, können das Bundesliga-Spiel gegen die Freiburger live von zu Hause im TV verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Die Partie Werder Bremen gegen den SC Freiburg wird allerdings nicht live im Free-TV übertragen. Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Begegnung des 28. Spieltags exklusiv im Live-Stream und auf dem Pay-TV-Sender DAZN. Anpfiff am Sonntag ist um 15.30 Uhr. Kommentator der Partie ist Jan Platte. Ex-Profi Seb Kneißl wird ihm als Experte zur Seite stehen. Die Live-Übertragung der Vorberichterstattung mit Moderator Lukas Schönmüller und Reporterin Christina Rann startet um 15 Uhr.

Werder Bremen live im TV und im Live-Stream gegen den SC Freiburg: Bundesliga am Sonntag bei DAZN

Eine kostenlose Live-TV-Alternative zu DAZN gibt es nicht. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr die Partie gegen Freiburg aber noch am Spieltag in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Die Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Amazon Prime zeigen das Bundesliga-Spiel nicht live im TV oder im Livestream. Die dritten Programme der ARD zeigen am Abend Highlights im frei empfangbaren Fernsehen. Wer alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich auch gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Liveticker-Start ist um 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften – bei uns verpassen Werder-Fans nichts! (nag)