Garcia und Manneh verpassen Training - Pizarro dabei - Eilers bricht ab

Claudio Pizarro (li.) stand am Dienstag wieder auf dem Platz, Santiago Garcia fehlte verletzungsbedingt.

Bremen - Santiago Garcia und Ousman Manneh haben das Training zum Wochenstart vor dem Saison-Finale gegen Borussia Dortmund verpasst. Claudio Pizarro stand hingegen wieder auf dem Platz.

Der Oldie-Stürmer, der bei der 3:5-Pleite gegen die TSG Hoffenheim wegen Beschwerden beim Aufwärmen auf einen Einsatz verzichtete, konnte am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren

Abwehrspieler Garcia fehlte aufgrund eines Muskelfaserrisses in der Wade. Damit fällt der Verteidiger für das Saison-Finale gegen den BVB (Samstag, 15.30 Uhr) aus. Bitter für Garcia: Aufgrund der Gelbsperre von Robert Bauer hätte der Argentinier seinen Platz in der Startelf so gut wie sicher gehabt. Nun der Rückschlag.

Neben Garcia verpasste auch Ousman Manneh das Training am Dienstag. Der junge Stürmer hatte sich beim 4:0-Sieg der U23 gegen FSV Frankfurt verletzt und ebenfalls einen Muskelfaserriss zugezogen.

Während der Trainingseinheit verletzte sich dann auch noch Justin Eilers. Nach einem Zweikampf mit Serge Gnabry musste er abbrechen. Eilers scheint sich eine ernstere Verletzung am Knie zugezogen zu haben. Bessere Nachrichten gibt es von Izet Hajrovic. Der Offensivspieler stand bereits vor der Mannschaft auf dem Platz und setzte sein individuelles Training fort.

Quelle: WerderStube