Yatabare zurück in die U23

Bremen - Noch ist Sambou Yatabare nicht wieder in Bremen, nach seinem Einsatz beim Afrika-Cup wird der 27-Jährige erst in der kommenden Woche zu Werder zurückkehren.

Bei der Pressekonferenz am Freitag hat Sportchef Frank Baumann nun endgültig klar gemacht, wie es für den Mann aus Mali weitergeht: Und zwar wie erwartet in der U23. „Wir haben gesagt, dass wir die Situation nach dem Afrika-Cup neu bewerten und haben uns jetzt entschieden, die Situation unverändert zu lassen“, sagte Baumann. Nach wie vor hofft der Sportchef darauf, Yatabare noch verkaufen zu können – in eines der wenigen Länder, in denen das Transferfenster noch offen ist.

dco