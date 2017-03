Saison für Eggestein beendet

Bremen - Erst Clemens Fritz, jetzt auch noch Johannes Eggestein: Nach dem Kapitän ist die Saison auch für Werders talentierten Nachwuchsstürmer vorzeitig gelaufen - und das aus einem nahezu identischen Grund.

Genau wie Fritz hat sich Eggestein am Syndesmoseband verletzt, allerdings im linken Sprunggelenk, und gerissen ist es bei ihm auch nicht. Der 18-Jährige hat sich einen Teilabriss zugezogen, sodass er voraussichtlich um eine Operation herumkommt. Zugezogen hat sich Eggestein die Verletzung während eines U19-Lehrgangs des DFB. Am Donnerstagmittag war er zwar am Weserstadion, lief allerdings an Krücken.

