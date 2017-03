Die Saison ist für Fritz vorbei, die Karriere womöglich auch

Der letzte Zweikampf in seiner Karriere? Clemens Fritz hat sich bei diesem Duell mit Darmstadts Jerome Gondorf jedenfalls so schwer verletzt, dass er in dieser Saison nicht mehr spielen kann.

Bremen - Von Daniel Cottäus. So viel steht fest: Die Saison ist für Clemens Fritz gelaufen. Doch bedeutet das gleichzeitig das Karriere-Ende des langjährigen Werder-Kapitäns?

Es war ein einfacher Zweikampf im Mittelfeld, Mann gegen Mann, so wie es Clemens Fritz in seiner langen Karriere schon unzählige Male gemacht hat. Allerdings sollte sich das Duell mit Darmstadts Jerome Gondorf hinterher als äußerst folgenschwer erweisen: Es könnte Fritz’ letzte Szene als Fußballprofi gewesen sein, der bittere Schlusspunkt, den sich kein Spieler wünscht. Wie Werder am Mittwoch bekannt gab, zog sich der 36-jährige Kapitän bei der Aktion einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu. Die Saison ist für ihn damit definitiv gelaufen, vermutlich sogar die Karriere.

Fritz, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hatte sich öffentlich bisher nicht festgelegt, ob er noch ein Jahr dranhängt oder nicht – rund ums Weserstadion fühlte es sich Mittwoch aber schon stark nach Abschied an. Und für Werder ist es ein herber Verlust im Abstiegskampf. Der Mann, über den alle sprachen, zu dem während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Leverkusen (Freitag, 20.30 Uhr) die meisten Fragen gestellt wurden, war selbst gar nicht da, sondern ziemlich weit weg: am anderen Ende von Deutschland.

In Tübingen ist Clemens Fritz am Vormittag operiert worden, bis Dienstagabend war er in München zuvor noch gründlich untersucht worden, ehe es keine Zweifel mehr an der bitteren Diagnose gab. „Bei Clemens hat sich leider der Verdacht bestätigt, dass das Syndesmoseband gerissen ist“, berichtete Werders Sportchef Frank Baumann – und erklärte: „Wir müssen von einer Ausfallzeit von drei Monaten ausgehen.“ Dann brachte es der Manager sogar noch deutlicher auf den Punkt: „Sehr wahrscheinlich hat es sich damit für diese Saison erledigt.“

Es müsste in der Tat schon eine Art Wunderheilung her, damit der Kapitän in den verbleibenden elf Spielen bis Mitte Mai sein Comeback feiert. „Ein Fünkchen Hoffnung ist ja immer da, aber das ist nichts, womit wir und Clemens rechnen“, sagte Baumann, der zuletzt am Dienstagabend mit seinem Kapitän gesprochen hatte: „Er war schon sehr enttäuscht, wird das aber wegstecken.“ Es gehe jetzt erst einmal darum, dass sich Fritz von der OP erholt. Von einem möglichen Karriereende des Routiniers wollte Baumann nichts wissen: „Nein, da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht. Wenn er sich erholt hat, werden wir uns in aller Ruhe damit beschäftigen, wie es mit Clemens über die Saison hinaus weitergeht.“

Auch wenn Baumann das Thema bewusst offen ließ – wahrscheinlicher ist es durch Fritz’ Verletzung ganz sicher nicht geworden, dass der 36-Jährige auch in der neuen Saison noch das Werder-Trikot trägt. Zur Erinnerung: Bereits im Vorjahr hatte Fritz das Ende seiner Laufbahn angekündigt, sich dann aber umentschieden, weil er im Abstiegskampf ein Signal an die Mannschaft senden wollte – mit Erfolg, Werder blieb drin. Dass er sich erneut vorzeitig für ein weiteres Jahr Werder ausspricht, hatte Fritz bereits vor drei Wochen ausgeschlossen: „Man kann nicht jedes Jahr das Gleiche machen.“

Fritz besitzt bei Werder einen Anschlussvertrag

Nun also die Verletzung, wieder kein schöner Rahmen für einen Abgang. Die Laufbahn humpelnd zu beenden – das dürfte den ehrgeizigen Profi Fritz nerven, keine Frage. Im letzten Spiel erhobenen Hauptes vom Platz, abgekämpft, das Trikot verschmutzt, die Fans erheben sich – das ist so ein Bild, wie es sich Fußballer wünschen. Und wie es Clemens Fritz nun vermutlich verwehrt bleibt. Dass er sich noch ein weiteres Jahr quält, noch einmal zurückkommt, es noch einmal mit den zum Teil deutlich jüngeren Konkurrenten aufnimmt – irgendwie ist das schwer vorstellbar.

Fritz ist ein sehr besonnener Mensch, klar in seinen Aussagen und Ansichten. Vor diesem Hintergrund dürfte er den Blick bald auf die Zeit nach der aktiven Laufbahn richten – bei Werder geht es für ihn ja trotzdem weiter. Der gebürtige Erfurter besitzt an der Weser bekanntlich einen Anschlussvertrag, wird nach seiner Karriere ein Traineeprogramm im Management oder Trainerbereich absolvieren. Erst einmal, auch das hat Fritz bereits verraten, möchte er aber ein Jahr Pause einlegen, reisen, sich die Welt ansehen. Auch die Hochzeit mit Freundin Alena Gerber steht bevor.

368 Spiele hat er für Werder in elf Jahren Bundesliga bestritten, dabei acht Tore geschossen und 35 vorbereitet. 2009 gewann er mit der Mannschaft den DFB-Pokal – Clemens Fritz kann sich also sicher sein: Selbst wenn jetzt Schluss sein sollte – es gibt genug andere Bilder als diesen einen, unglücklichen Zweikampf gegen Gondorf, an die sich die Fans erinnern werden.