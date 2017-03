Saison-Aus für Kapitän Clemens Fritz

Bremen – Hiobsbotschaft für Werder Bremen. Kapitän Clemens Fritz hat sich beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt 98 einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zugezogen und wurde am Mittwochmittag in Tübingen operiert, wie der Verein mitteilte.

Ganz bitter für den 36-Jährigen. Fritz fällt für die nächsten Monate aus, die Saison 2016/2017 ist damit für ihn gelaufen. „Clemens war bis gestern Abend in München, um sich behandeln zu lassen und sich über verschiedene Behandlungsmethoden zu informieren. Auf Anraten der Ärzte und in enger Abstimmung mit unserer medizinischen Abteilung hat er sich dann zu einem operativen Eingriff entschieden. Wir gehen davon aus, dass er uns in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung steht“, wird Sportchef Frank Baumann auf „werder.de“ zitiert.

Hinzu kommt: Der Mittelfeldspieler hat in der Vergangenheit durchsickern lassen, dass es für ihn nicht weitergeht nach der Saison und er seine Schuhe endgültig an den Nagel hängt. Mit solch einer schweren Verletzung die Karriere zu beenden, wäre kein würdiger Abschied des Kapitäns. Fritz hatte seine Fußballer-Laufbahn schon vor der aktuellen Saison beendet, dann folgte der Rücktritt vom Rücktritt. Er wollte den Verein und die Mannschaft nach der vergangenen Zittersaison und der Rettung vor dem Abstieg in letzter Sekunde noch ein weiteres Jahr unterstützen. Auch aktuell ist die Lage in Bremen brenzlig. Werder steckt als Tabellen-14. (zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz) erneut tief im Abstiegssumpf und muss nun auf ihren erfahrenen Kapitän verzichten.

Fritz spielt bereits seit über zehn Jahren für den SV Werder. 2006 wechselte der Ex-Nationalspieler ablösefrei von Bayer 04 Leverkusen an die Weser. Mit dem norddeutschen Club kickte Fritz vier Jahre in der Champions League und gewann 2009 den DFB-Pokal. Es war der einzige Titel, den der gebürtige Erfurter in seiner Laufbahn als Profi gewonnen hat.

kso