Werder sagt dem Schwarzmarkt den Kampf an

Das Weserstadion ist regelmäßig ausverkauft. Für Fans von Werder Bremen ist es daher oft schwierig, an die begehrten Tickets für die Heimspiele zu kommen. Dadurch boomt auch der Schwarzmarkt.

Mitunter dubiose Händler verkaufen Eintrittskarten zu völlig überteuerten Preisen auf nicht vom Club autorisierten Internet-Plattformen wie „Ebay“ und „Viagogo“. Doch dagegen will Werder Bremen jetzt vorgehen. Der Club startet eine Kampagne gegen den Weiterverkauf von Tickets. Das Motto: „Zeig dem Ticket-Schwarzmarkt die Rote Karte.“

Dabei will sich Werder aber nicht nur auf „kommunikative Maßnahmen“ beschränken, sondern die Verkäufer ausfindig machen und stellen. Ab dem Heimspiel gegen Hertha BSC am 19. Oktober wird es am Weserstadion Ticketrücknahmeboxen geben. Nach einem Spiel können Fans dort anonym ihre zu teuer gekauften Tickets einwerfen und, wenn sie wollen, angeben, wo sie die Tickets gekauft und wie viel sie bezahlt haben.

Werder Bremen will Verkäufer von überteuerten Karten finden

„Anhand dieser Tickets kann Werder zurückverfolgen, wer das Ticket ursprünglich gekauft hat, und den Käufer dann abmahnen und von einem weiteren Ticketerwerb ausschließen“, heißt es in einer Vereinsmitteilung. Der Club betont, dass er nicht die Käufer finden will, sondern nur die Verkäufer von überteuerten Tickets.

Zuschauer können die Karten in den Briefkasten am Ticketcenter, unter der Woche in einer Box am Tresen des Ticketcenters oder ab dem Heimspiel gegen Hertha an den Spieltagen in einer Box an den Toren 11 und 2/2a des Weserstadions abgeben.

Mehr News zu Werder Bremen

Er ist wieder da! Philipp Bargfrede steht vor seinem Comeback für Werder Bremen und sagt im Interview mit der DeichStube: „Ich spiele noch ein paar Jahre.“ Derweil wird die Ausfallzeit eines Stammspielers bekannt: Yuya Osako fehlt Werder Bremen sechs Wochen.

Quelle: DeichStube