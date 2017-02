Rustikales Training beim Bargfrede-Comeback

Philipp Bargfrede trainierte am Mittwoch erstmals in diesem Jahr gemeinsam mit der Mannschaft.

Bremen - Das gab es schon lange nicht mehr: Werder ist im Mannschaftstraining wieder (so gut wie) komplett. Sogar Philipp Bargfrede war am Mittwoch dabei. Und es ging rustikal zur Sache.

Es wurde geübt, was geübt werden musste: Zweikämpfe. Nachdem Werder-Coach Alexander Nouri am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit an Überraschungen für die Partie in Mainz arbeiten ließ, ging es am Mittwoch rustikal zu.

Vom 1-gegen-1 bis zum 4-gegen-4 steigerte sich die Trainingsform – und immer ging es nur um eins: Durchsetzungsvermögen. Als Symbol für die Gangart stand am Ende der Trainingseinheit das Leibchen von Justin Eilers – es hing nur noch in Fetzen an ihm herunter, zerrissen im Zweikampf mit Luca Caldirola.

Teilnehmer am Teamtraining war auch Philipp Bargfrede. Das erste Mal in diesem Jahr stand er mit den Kollegen auf dem Platz, seit Ende des vergangenen Jahres hatte er mit Achillessehnenprobleme pausieren müssen. Claudio Pizarro (nach muskulären Problemen) und Torhüter Jaroslav Drobny (nach Schulterreizung) meldeten sich ebenfalls zurück. Der Einzige, der fehlte, war der Langzeitverletzte Izet Hajrovic.

