Werder-U23: Rote Karte für Trainer Konrad Fünfstück bei Remis gegen Flensburg

Unrühmliche Premiere für Konrad Fünfstück: Im Heimspiel der U23 des SV Werder Bremen in der Regionalliga Nord sah der Coach der Grün-Weißen gegen Weiche Flensburg vom Schiedsrichter die Rote Karte,

Bremen - Die U23 des SV Werder Bremen kam im Heimspiel am Mittwochabend gegen den SC Weiche Flensburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Das Team von Trainer Konrad Fünfstück ist damit seit vier Spielen ohne Sieg (ein Unentschieden, drei Niederlagen). Die Geschichte des Spiels war aber eine andere.

Es läuft die 13. Spielminute der Regionalliga-Partie zwischen Werder Bremens U23 und dem SC Weiche Flensburg, als Schiedsrichter Marco Scharf plötzlich die Partie unterbricht und wohl für eine Premiere in Fußball-Deutschland sorgt: Er geht in Richtung Bremer Bank und zückt die Rote Karte - für Werder-Coach Konrad Fünfstück.

Der Rest der ersten Hälfte ist schnell erzählt: Beide Teams spielen unbeeindruckt vom Trainer-Platzverweis munter nach vorne, schaffen es bei strömendem Regen und immer wieder aufkommendem Gewitter aber nicht, Tore zu erzielen.

Werder Bremen: U23 seit vier Spielen ohne Sieg

Im zweiten Abschnitt fallen dann auch Treffer - zunächst für den SVW. Der gerade erste wiedergenesene David Philipp sehenswert trifft per Volley, nachdem ihn Teamkollege Marin Pudic zuvor mustergültig von der Grundlinie bedient hatte - ein Sahnetor (48.)! Doch dabei soll es zum Leidwesen der Grün-Weißen nicht bleiben. Denn die Gäste aus dem hohen Norden schlagen nach einer Ecke in Person von Casper Olesen zurück, der das Leder zum 1:1-Endstand in die Maschen wuchtet (58.).

Durch das Unentschieden stehen die Bremer nun auf Tabellenplatz neun. Bereits Bereits am Samstag (15 Uhr) geht es für Werders U23 weiter: Dann wollen die Grün-Weißen in den Waldsportstätten beim Lokal-Duell gegen den BSV Rehden zurück in die Erfolgsspur finden. (mwi)

Werder Bremen: Plogmann - Fionouke, Becker, Rieckmann, Rorig - Gruev (60. Van den Berg), Pudic - Schumacher, Philipp (60. Hackethal), Badjie - Ihorst (80. MC Mensah Quarshie)

