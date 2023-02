Werder-Trio um Romano Schmid arbeitet fleißig am Comeback - Rückkehr gegen den BVB?

Von: Marius Winkelmann

Romano Schmid könnte nach seinem überstandenen Innenbandanriss gegen Borussia Dortmund erstmals wieder ins Aufgebot des SV Werder Bremen rücken. © gumzmedia

Maximilian Philipp, Manuel Mbom und Romano Schmid trainierten am Dienstag individuell, um weiter an ihrem Comeback zu arbeiten. Für welche zuletzt angeschlagenen Spieler des SV Werder Bremen ein Einsatz gegen Borussia Dortmund möglich erscheint.

Bremen – Während die Mannschaft des SV Werder Bremen nach dem 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart zum Wochenstart noch einen freien Tag genoss, stand ein Trio bereits am Dienstagvormittag wieder auf dem Platz, um die nächsten Schritte in Richtung Comeback zu unternehmen. Maximilian Philipp, Manuel Mbom und Romano Schmid übten mit Reha-Trainer Marcel Abanoz individuell auf dem Trainingsplatz am Osterdeich. Dabei stand vor allem die Ballarbeit im Fokus.

Werder Bremens Trainer Ole Werner hofft auf Rückkehr von Maximilian Philipp gegen Borussia Dortmund

Werder-Trainer Ole Werner hatte bereits am Wochenende die Hoffnung geäußert, dass zumindest Winter-Neuzugang Maximilian Philipp, der das Stuttgart-Spiel aufgrund von Sprunggelenksproblemen verpasst hatte, am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (15.30, DeichStube-Liveticker) sein Debüt bei Werder Bremen feiern könnte. „Ich hoffe, dass es gegen Dortmund hinhaut, kann es aber noch nicht sagen“, hatte der 34-Jährige erklärt und zugleich einen längeren Ausfall seines neuen Offensivmannes ausgeschlossen.

Vorsichtig optimistisch hatte sich Ole Werner auch im Hinblick auf eine mögliche Kader-Rückkehr von Werder-Profi Romano Schmid gezeigt. „Er liegt gut in der Zeit und hat sehr gut mit den Athletiktrainern und Physios gearbeitet“, lobte der Bremer Chefcoach den Österreicher, der sich im Winter-Trainingslagers des SV Werder Bremen in Spanien am Knie verletzt hatte. Der Mittelfeldspieler könnte nach seinem überstandenen Innenbandanriss gegen Borussia Dortmund, wenn es gut läuft, nun also erstmals wieder ins Bremer Aufgebot rücken.

Werder Bremens Trainer Ole Werner stuft Wadenprobleme bei Manuel Mbom als „nicht gravierend“ ein

Als „nicht gravierend“ stufte Ole Werner die neuerlichen Wadenprobleme von Manuel Mbom ein. Der Mittelfeldmann, der nach seinem Achillessehnenriss im April 2022 noch auf sein Pflichtspiel-Comeback für den SV Werder Bremen wartet, scheint sich ebenfalls schon wieder auf dem Wege der Besserung zu befinden. (mwi)