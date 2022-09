Werder-Profis Schmid und Friedl steigen mit Österreich ab

Von: Daniel Cottäus

Romano Schmid vom SV Werder Bremen erlebte bei der 1:3-Niederlage Österreichs gegen Kroatien seinen zweiten A-Länderspiel-Einsatz für sein Heimatland. © IMAGO/GEPA pictures

Wien - Nach einer 1:3 (1:1)-Heimniederlage gegen Vize-Weltmeister Kroatien war es am Sonntagabend amtlich: Die Nationalmannschaft Österreichs ist aus Liga A der Nations League abgestiegen und wird in der kommenden Saison in Liga B antreten müssen. Immerhin: Für einen aktuellen und einen ehemaligen Profi des SV Werder Bremen hielt der Abend ein kleines Trostpflaster bereit.

So kam Romano Schmid nur wenige Tage nach seinem Debüt in der A-Nationalmannschaft während des 0:2 gegen Frankreich auch gegen Kroatien wieder zum Einsatz. In der 82. Minute wurde Werder Bremens Mittelfeldspieler von Teamchef Ralf Rangnick für Christoph Baumgartner (1899 Hoffenheim) eingewechselt. Die Partie war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon entschieden.

Werder Bremen-Profis Marco Friedl und Romano Schmid steigen mit Österreich aus Liga A der Nations League ab

Die frühe Führung der Kroaten durch Luka Modric (6.) hatte Baumgartner postwendend ausgeglichen (9.), nach der Pause sorgten Marko Livaja (69.) und Dejan Lovren (72.) dann jedoch für klare Verhältnisse, ehe es zu Schmids Kurzeinsatz kam. Marco Friedl, der andere Profi des SV Werder Bremen im österreichischen Aufgebot, blieb wie schon gegen Frankreich auf der Bank.

Für den Ex-Bremer Marko Arnautovic (FC Bologna) bedeutete die Partie derweil einen Meilenstein. Zum 104. Mal lief der 33-Jährige im Trikot der Nationalmannschaft auf und wurde dadurch zum neuen Rekordnationalspieler seines Heimatlandes. Den bisherigen Bestwert hatte in Andreas Herzog (54) ein anderen ehemaliger Werder-Profi innegehabt. (dco)