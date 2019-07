Rollende Raute mit viel Komfort

So sieht er aus, der neue Mannschaftsbus von Werder Bremen.

Insgesamt 13,9 Meter lang, 500 PS stark und mit 36 Sitzen ausgestattet – Werder Bremen startet mit einem neuen Mannschaftsbus in die Saison 2019/2020.

Gestern Nachmittag wurde das Gefährt – genauer: der „MAN Lion’s Coach L“ – am Weserstadion offiziell vorgestellt. Über sieben Jahre lang war der Werder-Tross zuvor mit dem alten Bus (440 PS) unterwegs gewesen, nun war es an der Zeit für neue Technik und mehr Komfort. Ein verbessertes Akustik- und Beleuchtungssystem, multimediale Rundum-Ausstattung, eine Mini-Küche und vor allem bequeme Sitze für die Spieler – Werder Bremen muss unterwegs künftig auf nichts mehr verzichten. Und ist auch von Weitem gut zu erkennen. Dafür sorgt die Optik des Busses in Grün und Weiß mit riesiger Raute.

Unterdessen hat der Altmeister von Werder Bremen, Claudio Pizarro, sein Karriereende angekündigt.

Quelle: DeichStube