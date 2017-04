Bauer: „Jeder von uns will jetzt in die Europa League“

Bremen - Dank der Treffer von Fin Bartels und Max Kruse ist Werder seit elf Spielen ohne Niederlage und darf weiter von Europa träumen. Gegen Hertha BSC gewannen die Bremer mit 2:0. Die Stimmen zum Spiel.

Alexander Nouri (Trainer Werder Bremen): „Das war eine erste gute Halbzeit von uns. In der zweiten Hälfte nicht mehr so zwingend, aber die Partie immer noch kontrolliert. Es war eine gute Willensleistung meiner Mannschaft. Das erste große Ziel 'Klassenerhalt' erreicht. Alles was kommt ist Bonus. Gehen aber in jedes Spiel, um es zu gewinnen.“

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): „Durch eigene Naivität haben wir beinahe zwei Eigentore geschossen. Nach 20 Minuten waren wir besser im Spiel. So richtig klare Torchancen haben wir uns aber nicht erspielt, auch wenn das Spiel lange ausgleichen war. Es ist in der Rückrunde fast immer das Gleiche auswärts: Anfangsphase verschlafen, Gegentore fast selbst geschossen.“

Frank Baumann (Sportchef Werder Bremen): „Wir müssen weiter in jedem Spiel hochkonzentriert sein. Nur so geht es.“

Fin Bartels (Werder-Spieler): „Wir genießen das jetzt und brauchen beim FC Köln zwei richtig gute Halbzeiten nächste Woche.“

Max Kruse (Werder-Spieler): „Wir haben jetzt drei, richtig schwierige Spiele vor uns. Und dann werden wir sehen.“

Robert Bauer (Werder-Spieler): „Jeder von uns will jetzt in die Europa League.“

