Robert Bauer im Interview: "Jetzt gilt es zu kämpfen"

Bremen - Von Daniel Cottäus. Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg spricht Werder-Verteidiger Robert Bauer im Interview über Werders Defensiv-System, seine Tattoos und das Leben nach dem Fußball.

Es ist nur ein Satz, 16 Worte – aber über den Menschen Robert Bauer sagen sie eine ganze Menge aus. „You have to fight through some bad days to earn the best days of your life“, hat sich der 21-Jährige auf den linken Arm tätowieren lassen. Durchbeißen, weitermachen, niemals aufgeben – so präsentiert sich Werders Verteidiger auch auf dem Platz.

Seit er im Sommer aus Ingolstadt nach Bremen kam, hat sich Bauer den Ruf als großer Kämpfer der Mannschaft erarbeitet. Im Interview hat er nun verraten, warum er beim Training auch im Winter als einziger kurze Hosen trägt, wie sehr ihm seine Vergangenheit als Boxer auf dem Fußballplatz hilft – und was Davie Selke mit seiner Tätowierung zu tun hat.

Herr Bauer, 1:2 gegen Dortmund und 1:2 gegen Bayern: Werder ist mit zwei Niederlagen ins neue Jahr gestartet, hat sich dabei aber jeweils gut verkauft. Wie lautet Ihr Urteil nach dem Auftakt?

Robert Bauer: Natürlich haben wir es gut gemacht gegen zwei Top-Mannschaften, aber unterm Strich sind es halt null Punkte. Wir haben die Spiele analysiert und wissen, was gut funktioniert hat. Darauf können wir aufbauen.

Was hat denn funktioniert?

Bauer: Wir stehen hinten jetzt sicherer als in der Hinrunde. Deswegen können wir auch Selbstbewusstsein aus den beiden Partien holen, auch wenn wir sie verloren haben. Wir haben gesehen, dass es nur Nuancen sind, die die Spiele entscheiden.

Was muss passieren, damit diese Nuancen am Sonntag in Augsburg den Unterschied für Ihr Team ausmachen?

Bauer: Die Bayern haben gegen uns nur viermal aufs Tor geschossen. Die haben einfach die Klasse, dabei zwei Tore zu erzielen. Gegen Teams, die ein bisschen weiter unten stehen, reichen vielleicht mal drei, vier Schüsse, die man zulässt, um die Null zu halten. Dann reicht auch vorne ein Tor, um mit 1:0 zu gewinnen.

Sie persönlich haben in Werders Defensive schon unterschiedliche Rollen gespielt, mal hinten rechts, mal links, sogar schon als Sechser. Fühlen Sie sich da nicht etwas hin- und hergeschoben?

Bauer: Ich bin’s eigentlich schon gewohnt. In Ingolstadt habe ich auch schon verschiedene Rollen gespielt. Daher ist das kein Problem. Das einzige, was hier neu ist, ist die Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Da hatten wir im Trainingslager aber genug Zeit, es einzustudieren. Ich muss noch ein Stück weit in die neue Rolle reinwachsen, wenn ich zum Beispiel in der Fünferkette den rechten offensiveren Part spiele.

Haben Sie denn das Gefühl, dass Werder mit der Mischung aus Dreier- und Fünferkette das passende Abwehrsystem gefunden hat?

Bauer: Das kommt immer auf die Gegner an. Wenn die mit zwei Spitzen spielen und so eine große Klasse haben wie Bayern oder Dortmund, dann macht es Sinn. Spielt der Gegner mit einer Spitze, dann kann man vielleicht auch mit Viererkette spielen.

+ Robert Bauer (l.) im Gespräch mit Sportredakteur Daniel Cottäus. © Gumz

Sportchef Frank Baumann hat Sie mal als unangenehmen Gegenspieler bezeichnet. Trotz vieler hart geführter Zweikämpfe haben Sie aber erst zwei Gelbe Karten gesehen...

Bauer: (lacht) Ja, und beide in diesem Jahr. Ich versuche natürlich, die Zweikämpfe fair zu führen, aber ab und zu kommt man halt mal einen Schritt zu spät.

Sie haben eine Vergangenheit als Boxer. Profitieren Sie davon heute als Fußballer?

Bauer: Ich denke schon. Ich habe beim Boxen gelernt, niemals aufzugeben und immer weiterzumachen, auch wenn es vielleicht aussichtslos erscheint.

Was liegt Ihnen mehr: Austeilen oder Einstecken?

Bauer: (lacht) Die Mischung macht’s.

Im Sommer haben Sie angekündigt, ein Fernstudium aufnehmen zu wollen, sobald Sie richtig in Bremen angekommen sind. Was machen die Pläne? Lernen Sie schon?

Bauer: Im Moment bin ich dabei, Spanisch zu lernen und nehme Unterricht. Über einen Freund habe ich Kontakt zu einer Uni in Köln. Wir wollen uns bald treffen, damit er mir ein paar Möglichkeiten zeigt. Dann schaue ich, was ich mache.

Woher kommt überhaupt die Idee zu studieren. Dieser Weg ist für einen Bundesliga-Profi ja nicht gerade üblich...

Bauer: Mir war schon immer wichtig, dass ich nicht nur auf den Fußball setze. Ich habe mein Abi gemacht und möchte damit was anfangen. Wer weiß schon, was nach der Karriere ist? Wer weiß, wie lang die Karriere geht? Selbst wenn sie erfolgreich ist und ich finanziell abgesichert sein sollte, möchte ich eine Möglichkeit haben, ins Berufsleben einzusteigen.

Auch Ihr Trainer Alexander Nouri beschäftigt sich mit Themen außerhalb des Fußballs. Seine Kritik am von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverbot hat große Beachtung gefunden. Wie haben Sie seine Äußerungen aufgenommen?

Bauer: Er ist ja direkt betroffen. Deswegen kann ich gut verstehen, dass er dazu Stellung bezieht.

Sind Sie froh, einen Trainer zu haben, der auch mal über den Tellerrand blickt?

Bauer: Klar. Das merkt man auch im Umgang mit ihm. Er sieht uns nicht nur als seine Spieler, sondern auch als Menschen.

Er ist der zweite Trainer, den Sie in Ihrer erst relativ kurzen Zeit bei Werder erleben. Generell: Wie fällt ihr Fazit nach einem halben Jahr in Bremen aus?

Bauer: Es gab Höhen und Tiefen für mich persönlich und auch für die Mannschaft. Ich bin hierher gekommen und habe sofort gespielt. Dann kam der Trainerwechsel, und ich war erstmal raus. Das war nicht so einfach für mich, aber ich habe gemerkt, dass es mir nichts bringt, trotzig zu sein. Gegen Hamburg habe ich dann wieder meine Chance bekommen.

+ Robert Bauers linker Arm ist übersät mit Tattoos. © nordphoto

Im Sommer hatten Sie auch die Möglichkeit, zu RB Leipzig zu wechseln. Haben Sie die Entscheidung pro Werder beim Blick auf die Tabelle mal bereut?

Bauer: Nein. Leipzig ist zwar relativ hartnäckig bis zum letzten Moment dran geblieben, aber ich habe mich klar für Bremen entschieden.

Was auffällt: Ihr linker Arm hat sich seit dem Sommer sehr verändert, ist inzwischen übersät mit Tattoos...

Bauer: Ich wollte schon Ewigkeiten ein Tattoo haben, habe bloß nicht den richtigen Tätowierer gefunden. Über Davie Selke und Timo Horn habe ich dann einen Kontakt bekommen.

Für welche Motive haben Sie sich entschieden?

Bauer: Das sind ganz viele, die alle mit meinem Glauben zu tun haben. Dann noch ein Löwe, weil das für mich ein starkes Tier ist, das auch nie aufgibt.

Und die Schmerzen? War es auszuhalten?

Bauer: Es war schon schmerzhaft. Da ich aber wusste, wie das Ergebnis wird, war es auszuhalten. Normalerweise braucht man für so etwas mehrere Monate, bei mir waren es drei Sitzungen.

Sie haben sich während der Saison tätowieren lassen. Gab es keine Bedenken von Werder?

Bauer: Eigentlich wird es nicht so gern gesehen, es während der Saison machen zu lassen. Ich habe mich aber intensiv mit dem Tätowierer beraten, und er hat mir Tipps gegeben, weil er viele Fußballer tätowiert. Es ist alles super abgeheilt.

Generell scheinen Sie mit Schmerzen keine großen Probleme zu haben. Schließlich sind Sie der einzige Werder-Profi, der auch im Winter in kurzen Hosen trainiert...

Bauer: (lacht) Ich mag es nicht so, in langer Hose zu trainieren, weil ich mich da eingeschränkt fühle. An den Beinen fühlt man die Kälte ja auch nicht so arg.

Im Grunde machen Sie es vor: Kämpfen, nicht aufgeben, Schmerzen auch mal wegstecken – Sind das die Eigenschaften, die Werder benötigt, um im Tabellenkeller zu bestehen?

Bauer: Ja. Jetzt gilt es zu kämpfen und keinen Zentimeter nachzulassen.