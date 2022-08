Große Nachfrage bei den Werder-Fans: Heim- und Auswärtstrikot derzeit ausverkauft

© gumzmedia

Bremen - Grün-Weiß oder doch lieber pfirsichfarben? Die Fans des SV Werder Bremen haben bei der Auswahl eines aktuellen Trikots in dieser Saison die Qual der Wahl. Oder besser: Sie hatten die Qual der Wahl. Denn derzeit sind alle Werder-Jerseys ausverkauft.

Wie der SV Werder Bremen am Mittwochmittag mitteilte, ist die Nachfrage nach den aktuellen Trikots so groß, dass für den Moment alle Shirts vergriffen sind. „Ab November sind die Trikots voraussichtlich wieder verfügbar“, heißt es weiter. Sowohl das grün-weiße Heimtrikot, das durch mehrere ineinander übergehende Rautenmuster auf der Vorderseite besticht, als auch das Auswärtstrikot, unter den Fans in Anlehnung an Werder-Profi Leonardo Bittencourts auch als lachsfarben bekannt, nachdem dieser die drei Punkte für einen Sieg in der vergangenen Saison stets als „Dreier-Lachs“ bezeichnet hatte, sind ausverkauft.

Riesige Fan-Nachfrage: Heim- und Auswärtstrikot des SV Werder Bremen sind derzeit ausverkauft

Zu den genauen Verkaufszahlen, wie viele Trikots der SV Werder Bremen bislang verkaufen konnte, oder den Gründen, warum der Club keine Jerseys mehr vorrätig hat, wurden keine Angaben gemacht. Zudem ist weiter unbekannt, wann die Bremer ihr drittes Trikot, das sogenannte Eventtrikot, präsentieren werden. Dennoch ist klar: Viele Werder-Fans sind begeistert von den neuen Trikots. Bereits beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) waren im Wohninvest Weserstadion viele Anhänger in dem neuen Dress zu sehen.

Und das, obwohl für das Heim- und Auswärtstrikot je 89,95 Euro bezahlt werden müssen. Zusammen mit einem Spielerflock sowie dem Bundesliga-Logo, der gängigsten Kombination im Trikotverkauf, steigt der Preis bei Werder auf 104,95 Euro. In der Bundesliga gibt es lediglich vier Vereine, die noch mehr Geld von ihren Fans verlangen. Dass die aktuellen Trikots des SV Werder Bremen dennoch ausverkauft sind, zeigt, dass der Preis die Anhänger zumindest nicht in Scharen abschreckt. (nag)