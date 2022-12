Werder gegen FC Bayern im Retro-Liveticker: Der Meister-Klassiker jetzt (fast) live

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremen gegen FC Bayern München im Retro-Liveticker: „Hoeneß, rück die Schale raus!“ - Die DeichStube würde tragen helfen. © IMAGO / WEREK

Die Vorweihnachtszeit gehört seit jeher den großen Klassikern – und wir haben einen besseren als „Last Christmas“ für euch. Es ist der 8. Mai 2004: Werder Bremen kann beim FC Bayern München Deutscher Meister werden. Vorhang auf für den Retro-Liveticker!

>>> RETRO-LIVETICKER AKTUALISIEREN <<<

An dieser Stelle entsteht heute Abend der Retro-Liveticker zum Meister-Klassiker Werder Bremen gegen FC Bayern München aus dem Jahr 2004. Anpfiff ist um 19 Uhr - seid gespannt!

Der Vorbericht:

Heute Abend im Retro-Liveticker: Werder Bremen und das Meisterstück von München

Bremen - Stellt die Erdnussflips bereit und rückt eure Ballonmützen zurecht, denn am Montag, 12. Dezember, ist es endlich soweit: Der SV Werder Bremen tritt am 32. Spieltag der Saison 2003/2004 beim FC Bayern München an - und kann vorzeitig Deutscher Meister werden!

Sind Ailton, Klasnic und Micoud dem Druck gewachsen? Wird das Olympiastadion zur großen Partyzone des SV Werder Bremen? Und sehen wir womöglich einen „Riesenpatzer von Olli Kahn“? All das beantwortet der Retro-Liveticker der DeichStube, der mit euch ab 19 Uhr in die Zeitmaschine steigt.

Werder Bremen im Retro-Liveticker gegen den FC Bayern München: Das Meisterstück - fast live!

Vorab kurz zur Ausgangslage, denn die ist mehr als vielversprechend. Mit sechs Punkten und zwölf Toren Vorsprung tritt Tabellenführer Werder Bremen bei Verfolger FC Bayern München ein - schon ein Unentschieden würde also zur „Quasi-Meisterschaft“ reichen. Wer die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Schaaf bisher verfolgt hat, weiß aber: auf unentschieden spielt sie nie! Expertentipp: Wird bereits zur Pause ziemlich gut aussehen für Werder. Und für den Ticker, der selbstredend liebend gerne mit euch ins Jahr 2004 zurückreist.

Gerhard Schröder ist Bundeskanzler, der „Nokia Communicator“ das heißeste Handy auf dem Markt und dieser Fußballverein aus Bremen einer der besten des ganzen Landes. Ach ja: Und mit den Worten „Corona“ und „Zeitenwende“ kann auch noch keiner etwas anfangen. Es ist also angerichtet. Oder wie es landläufig heißt: „Sie lassen ihn ziehen, sie lassen ihn tickern.“ (dco)