Retro-Live-Ticker: Die DeichStube wirft die Werder-Zeitmaschine an - und ihr entscheidet, wohin es geht!

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremen im Retro-Liveticker: Entscheidet jetzt, welches Spiel ihr nochmal neu erleben wollt! © DeichStube

Bremen - Die Tage und Wochen vor Weihnachten, so will es die Tradition, sind seit jeher die Zeit der großen Klassiker: Spekulatius, Last Christmas, Drei Nüsse für Aschenbrödel. Auch die DeichStube bittet in diesem Jahr vor dem Fest zum besinnlichen Beisammensein, quasi am digitalen Lagerfeuer - vor dem Retro-Liveticker! Und das Beste: Ihr entscheidet, welches Werder-Spiel am Montag, 12. Dezember, ab 19 Uhr mit Samthandschuhen aus dem Deich-Schließfach geholt und von Anfang bis Ende durchgetickert wird. Schöne Bescherung!

Die spektakulärste Aufholjagd von Werder Bremen aller Zeiten? Das vielleicht schönste Stück Papier der Vereinsgeschichte? Oder doch lieber „Sie lassen ihn ziehen, sie lassen ihn schießen“? Genügend Stoff für etwas grün-weiße Realitätsflucht sollte jedes der drei Spiele bieten, die zur Auswahl stehen.

Fan-Umfrage: Entscheidet euch jetzt für eines der legendären Werder-Bremen-Spiele im Retro-Live-Ticker

Die Aufholjagd

8. Dezember 1993, Champions League: SV Werder Bremen - RSC Anderlecht 5:3

Das Meisterstück

8. Mai 2004, Bundesliga: FC Bayern München - SV Werder Bremen 1:3

Die Papierkugel

7. Mai 2009, UEFA-Cup: Hamburger SV - SV Werder Bremen 2:3





Das Voting endet am Freitag, 9. Dezember, um 15 Uhr. Das Sieger-Spiel wird anschließend bekannt gegeben - und drei Tage später im Retro-Liveticker feierlich zur Wiederaufführung gebracht. Um Abendgarderobe wird gebeten... (dco)