Werder Bremen und das Abstiegskampf-Restprogramm: Wie ist der Trend, was macht die Konkurrenz?

Bremen – Werder Bremen hat im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen in Paderborn gesetzt (5:1) und ist nun punktgleich mit dem Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf. Derweil hat Mainz 05 hat am 31. Spieltag gegen den FC Augsburg 0:1 verloren. Drei Partien stehen jetzt noch auf dem Bundesliga-Spielplan: So ist der Trend, das ist das Restprogramm, das macht die Konkurrenz - ein Überblick.

Neben Werder Bremen, dem Tabellenvorletzten, kämpfen auch Schlusslicht SC Paderborn (zumindest theoretisch) sowie Fortuna Düsseldorf, Mainz 05, der FC Augsburg und Union Berlin um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Wobei die Eisernen und der FCA mit jetzt jeweils sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz bei drei verbleibenden Spielen im Restprogramm schon fast sicher gerettet sein dürften.

Werder Bremen ist aktuell punktgleich mit dem Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf. Nur wegen der schlechteren Tordifferenz (-1 im Vergleich mit Düsseldorf) steht Werder weiter auf einem direkten Abstiegsplatz.

Drei Punkte Rückstand hat Werder Bremen indes auf Rang 15 - den ersten Nichtabstiegsplatz. Dort steht Mainz 05, der FSV musste sich am Sonntagnachmittag mit 0:1 gegen den FC Augsburg geschlagen geben. Was ist in den letzten drei Spielen nun noch möglich? Für viele der bedrohten Mannschaften geht noch gegen direkte Konkurrenten wie gegen Top-Teams. So sieht das Restprogramm aus. (tst)

FC Augsburg

Tabellenplatz 13 / 35 Punkte / 42:57 Tore / -15 Tore

Trend letzte fünf Spiele:

S - U - N - U - S

Restprogramm:

TSG Hoffenheim (H)

Fort. Düsseldorf (A)

RB Leipzig (H)

FC Union Berlin

Tabellenplatz 13 / 35 Punkte / 37:54 Tore / -17 Tore

Trend letzte fünf Spiele

S - U - N - U - N

Restprogramm:

SC Paderborn (H)

TSG Hoffenheim (A)

Fortuna Düsseldorf (H)

FSV Mainz 05

Tabellenplatz 15 / 31 Punkte / 39:63 Tore / - 24 Tore

Trend letzte fünf Spiele:

N - S - N - U - N

Restprogramm:

Bor. Dortmund (A)

Werder Bremen (H)

Bayer Leverkusen (A)

Fortuna Düsseldorf

Tabellenplatz 16 / 28 Punkte / 33:61 Tore / -28 Tore

Trend letzte fünf Spiele:

N - U - N - S - U

Restprogramm:

RB Leipzig (A)

FC Augsburg (H)

Union Berlin (A)

Werder Bremen

Tabellenplatz 17 / 28 Punkte / 35:64 Tore / -29 Tore

Trend letzte fünf Spiele:

S - N - N - S - U

Restprogramm:

Bayern München (H)

Mainz 05 (A)

1. FC Köln (H)

SC Paderborn

Tabellenplatz 18 / 20 Punkte / 34:67 Tore / -33 Tore

Trend letzte fünf Spiele:

N - U - N - U - U

Restprogramm:

Union Berlin (A)

Borussia Mönchengladbach (H)

Eintracht Frankfurt (A)

Zum bisherigen Restprogramm (Stand nach dem 29. Spieltag):

Werder Bremen im Abstiegskampf: das ist das Restprogramm der Konkurrenz

Verfolgt das Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg im Live-Ticker der DeichStube. Und hier gibt es einen DeichStube-Kommentar zum Werder-Abstiegskampf.

FC Augsburg

13. / 31 Punkte / 46:53 Tore

Gerettet ist der FCA noch lange nicht, doch die Planungen für die kommende Saison sind ganz klar auf die erste Liga ausgerichtet. Nach Verteidiger Felix Uduokhai (9-Millionen-Euro-Kauf vom VfL Wolfsburg nach vorheriger Ausleihe) wurde nun auch noch Mittelfeldmann Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach ablösefrei verpflichtet. Es scheint so, als würde sich Augsburg trotz nur vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz sicher fühlen. Dabei sind die Leistungen schwankend – wie zuletzt beim 0:2 gegen Hertha. Es war ein Spiel, nach dem sich Trainer Heiko Herrlich orientierungslos im Niemandsland zwischen Optimismus und Pessimismus wiederfand: „Wenn wir so auftreten wie in der ersten Halbzeit, müssen wir uns Sorgen machen. Ich bin sehr optimistisch, dass wenn wir so auftreten wie in der zweiten Halbzeit, wir unsere Ziele erreichen.“

Trend seit dem Re-Start

N - U - S - N

Restprogramm

1. FC Köln (H)

Mainz 05 (A)

TSG Hoffenheim (H)

Fort. Düsseldorf (A)

RB Leipzig (H)

Union Berlin

14. / 31 Punkte / 34:52 Tore

Mit der Euphorie eines Aufsteigers hatten die Berliner eine sehr beachtliche Hinrunde gespielt. 20 Punkte, nur 24 Gegentore – das war okay. Im Jahr 2020 läuft es aber überhaupt nicht. Seit Rückrundenstart hat das Team 28 Gegentore kassiert, stellt damit die schwächste Defensive der des Kalenderjahres. Zudem datiert der letzte Sieg vom 24. Februar (2:1 in Frankfurt). Und seit Ende der Corona-Auszeit ist Aufsteiger Union mit einem Punkt und 2:11 Toren das zweitschwächste Team, nur Schalke 04 ist noch schlechter drauf. „Das ist gerade nicht der spaßigste Teil der Saison“, räumt Stürmer Sebastian Andersson ein. Aber: 31 Punkte sind immer noch eine ordentliche Ausgangsposition für den Endspurt. Und: Der Gegner am Sonntag (15.30 Uhr) heißt Schalke 04 – wenn da nichts geht für die „Eisernen“...

Anschließend hat der Aufsteiger ein relativ moderates Restprogramm zu absolvieren – mit dem Duell gegen Fortuna Düsseldorf als Schlussakkord. „In den letzten fünf Spielen werden wir unsere Chancen bekommen und diese auch nutzen“, verspricht Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei den Berlinern: „Wir brauchen keine Angst zu haben, wir können nur gewinnen am Ende.“

Trend seit dem Re-Start

N - U - N - N

Restprogramm

Schalke 04 (H)

1. FC Köln (A)

SC Paderborn (H)

TSG Hoffenheim (A)

Fortuna Düsseldorf (H)

FSV Mainz 05

15. / 28 Punkte / 37:62 Tore

Am Mittwoch saß die Mainzer Mannschaft geschlossen vor dem Fernseher, um das Nachholspiel zwischen Werder und Eintracht Frankfurt zu schauen. Wetten, dass bei Abpfiff in Mainz gejubelt wurde!? Die Eintracht ist nach dem 3:0 zwar aus dem Kreis der Abstiegskämpfer ausgeschieden, die Drei-Punkte-Distanz zu Werder bleibt für die Mainzer aber erhalten. Diesen Vorsprung irgendwie bis zum Schluss zu konservieren, ist das einzige Ziel der 05er, deren Sportvorstand Rouven Schröder nach dem 0:1 gegen 1899 Hoffenheim am vergangenen Spieltag jedoch erste Anzeichen von Panik erkennen ließ: „Wir stehen noch über dem Strich, es wird aber immer enger.“

Mainz ist seit fünf Partien sieglos (drei Unentschieden, zwei Niederlagen) und muss befürchten, an den letzten drei Spieltagen heftigst in Bedrängnis zu geraten. Zwischen Auswärtsspielen bei Borussia Dortmund am drittletzten und Bayer Leverkusen am letzten Spieltag quetscht sich der Abstiegsgipfel gegen Werder Bremen.

Trend seit dem Re-Start

N - U - N - U

Restprogramm

Eintr. Frankfurt (A)

FC Augsburg (H)

Bor. Dortmund (A)

Werder Bremen (H)

Bayer Leverkusen (A)

Fortuna Düsseldorf

16. / 27 Punkte / 31:58 Tore

Uwe Rösler ist kein Mann der Zahlen. „Bei mir hat es nur zum Mathe-Grundkurs gereicht“, sagt der Fortuna-Coach und verzichtet gemäß der nicht vorhandenen Begabung auf mathematische Experimente: „Ich bin nicht in der Lage, alle möglichen Ergebnisse zu kalkulieren und zu sagen, wie viele Punkte wir zur Rettung brauchen.“ Klar ist nur: ein paar braucht die Fortuna noch, um am Ende wenigstens den Relegationsplatz zu verteidigen. Im Heimspiel gegen Hoffenheim besteht am Samstag die Chance, wichtige Zähler einzufahren. Danach warten in Dortmund und Leipzig zwei Brocken, ehe im Schlussspurt gegen Augsburg und Union Berlin echte Endspiele anstehen könnten. Die Frage ist, wie die Fortuna das jüngste 0:5 gegen Bayern München verkraftet hat. Nach zuvor fünf Punkten aus den ersten drei Spielen nach der Corona-Pause habe dieses Ergebnis „den guten Eindruck der letzten Wochen ein bisschen kaputt gemacht“, meint Rösler. Fakt ist: Sein Team ist trotz des zum Teil sehr schweren Restprogramms nicht chancenlos.

Trend seit dem Re-Start

N - S - U - U

Restprogramm

TSG Hoffenheim (H)

Bor. Dortmund (H)

RB Leipzig (A)

FC Augsburg (H)

Union Berlin (A)

Werder Bremen

17. / 25 Punkte / 30:62 Tore

Der Aufschwung nur ein Strohfeuer? Nach zuvor sieben Punkten aus drei Spielen wurde Werder mit dem 0:3 im Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt hart auf die Bretter geschickt. Ob sich die Bremer, die schon als die großen Durchstarter im Abstiegskampf galten, davon wieder erholen? Die Werder-Partie gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 13.30 Uhr) wird es zeigen. Dann kämpft Werder auch gegen den eigenen Heimfluch – im Weserstadion hat das Team seit zwölf Partien nicht mehr gewonnen. Deshalb ist es vermutlich sogar gut, dass die wichtigen Kellerduelle gegen Paderborn und Mainz jeweils auswärts stattfinden.

Trend seit dem Re-Start

N - S - U - S - N

Restprogramm

VfL Wolfsburg (H)

SC Paderborn (A)

Bayern München (H)

Mainz 05 (A)

1. FC Köln (H)

SC Paderborn

18. / 19 Punkte / 32:61 Tore

Was man als Tabellenletzter im Abstiegskampf überhaupt nicht gebrauchen kann? Genau: Erst ein Spiel gegen Borussia Dortmund, dann eines gegen RB Leipzig. Nach der 1:6-Packung gegen den BVB droht Paderborn am Samstag die nächste Abfuhr – und das, nachdem der Re-Start in die Bundesliga mit drei Remis in Folge gar nicht so schlecht gewesen war. Aber mittlerweile sind die Chancen auf den Klassenerhalt für das abgeschlagene Schlusslicht (acht Punkte Rückstand auf den Relegationsrang) wohl nur noch theoretischer Natur. Wenngleich der neue Manager Fabian Wohlgemuth noch nicht die weiße Flagge hisst: „Wir werden jetzt nicht jede Woche den Rechenschieber bemühen Zu Ende ist es erst, wenn es zu Ende ist.“ Möglich, dass mit dem Kellerduell mit Werder Bremen in einer Woche auch der rechnerische K.o. kommt für den Aufsteiger, der zuletzt am 25. Januar (2:0 beim SC Freiburg) ein Spiel gewann.

Trend seit dem Re-Start

N - U - U - U

Restprogramm

RB Leipzig (A)

Werder Bremen (H)

Union Berlin (A)

Bor. M‘gladbach (H)

Eintr. Frankfurt (A)

Zur letzten Meldung vom 2. Juni 2020:

Crunchtime im Bundesliga-Abstiegskampf: Für Werder Bremen spricht der Trend - aber auch das Restprogramm?

Bremen – Einer der Begleitumstände von Geisterspielen ist es, dass man als einer der wenigen Stadiongäste schnell mitbekommt, was die anderen der wenigen Stadiongäste so reden. Auch auf Schalke, in der riesigen Veltins-Arena. Zwei altgediente Schalke-Reporter steckten nach dem 0:1 gegen Werder Bremen die maskierten Köpfe zusammen, und einer verkündete im Tonfall der Überzeugung: „Werder wird Schalke noch überholen!“

Eine steile These, keine Frage. Denn um das noch zu schaffen, müsste Werder Bremen in den noch verbleibenden sechs Spielen zwölf Punkte mehr holen als die kinntief in der Krise steckenden Schalker, die nur noch fünf Begegnungen vor der Brust haben. Aber genau genommen, kann es Werder völlig schnuppe sein, was die Knappen machen – die Teams, an denen sich die Bremer im Abstiegskampf orientieren, sind ganz andere.

SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf, Mainz 05, Union Berlin, FC Augsburg und vielleicht auch Eintracht Frankfurt sind die Restprogramm-Clubs, mit denen sich die Grün-Weißen bis zum Ende im Abstiegskampf balgen müssen. Wenn Werder Bremen am Mittwochabend (DeichStube-Livetiker) das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt hinter sich hat, ist auch die Tabelle glatt gezogen, und jeder weiß, wo er steht, bevor mit den letzten fünf Begegnungen die Crunchtime in der Bundesliga beginnt.

Bundesliga-Restprogramm: Werder Bremen hat wohl leichtere Gegner als Fortuna Düsseldorf

Während Werder Bremen gerade mit sieben Punkten aus drei Spielen richtig Anlauf nimmt Richtung Rettung, zeigt bei den meisten Konkurrenten die Kurve nach unten. Siehe SC Paderborn, das gegen Borussia Dortmund mit 1:6 untergegangen ist und seit zehn Spielen nicht mehr gewonnen hat. Siehe Mainz 05, das aus den vier Spielen seit Ende der Corona-Pause nur zwei Punkte mitgenommen hat. Union Berlin bringt es im gleichen Zeitraum gar nur auf einen Zähler, der FC Augsburg immerhin auf vier. Und Düsseldorf? Hat sich zwar gerade beim FC Bayern die erwartete Packung abgeholt (0:5), hat davor aber sechs Spiele in Folge nicht verloren. Die Fortuna wehrt sich also mindestens so heftig gegen den Abstieg wie die Bremer.

Klar ist: Der Trend stimmt beim SV Werder Bremen. Doch was sagt das Restprogramm? Die Bremer können am Mittwoch die Frankfurter mit in den Abstiegskampf verwickeln und haben danach noch weitere direkte Abstiegsduelle in Paderborn und Mainz auszufechten. Auf den ersten Blick leichtere Aufgaben als die der meisten anderen Konkurrenten. Werder hat beim Countdown noch zwei Spiele gegen Clubs aus der oberen Tabellenhälfte (Wolfsburg, Bayern) und drei gegen Teams aus dem unteren Bereich (Paderborn, Köln, Mainz). Da geht es Fortuna Düsseldorf, die es als erstes zu packen gilt, mit Gegnern wie Dortmund, Leipzig und Hoffenheim ein bisschen schlechter. Ein Überblick über das Restprogramm im Abstiegskampf:

Eintracht Frankfurt: Restprogramm

Platz 12, 32 Punkte

46:53 Tore (-7)

Werder Bremen (A)

Mainz 05 (H)

Hertha BSC (A)

Schalke 04 (H)

1. FC Köln (A)

SC Paderborn (H)

FC Augsburg: Restprogramm

Platz 13, 31 Punkte

40:56 Tore (-16)

1. FC Köln (H)

Mainz 05 (A)

TSG Hoffenheim (H)

Fortuna Düsseldorf (A)

RB Leipzig (H)

Union Berlin: Restprogramm

Platz 14, 31 Punkte

34:52 Tore (-18)

Schalke 04 (H)

1. FC Köln (A)

SC Paderborn (H)

TSG Hoffenheim (A)

Fortuna Düsseldorf (H)

Mainz 05: Restprogramm

Platz 15, 28 Punkte

37:62 Tore (-25)

Eintracht Frankfurt (A)

FC Augsburg (H)

Borussia Dortmund (A)

Werder Bremen (H)

Bayer Leverkusen (A)

Fortuna Düsseldorf: Restprogramm

Platz 16, 27 Punkte

31:58 Tore (-27)

TSG Hoffenheim (H)

Borussia Dortmund (H)

RB Leipzig (A)

FC Augsburg (H)

Union Berlin (A)

Werder Bremen: Restprogramm

Platz 17, 25 Punkte

30:59 Tore (-29)

Eintracht Frankfurt (H)

VfL Wolfsburg (H)

SC Paderborn (A)

Bayern München (H)

Mainz 05 (A)

1. FC Köln (H)

SC Paderborn: Restprogramm

Platz 18, 19 Punkte

32:61 Tore (-29)