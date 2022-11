„Dass Niclas als Killer bezeichnet wird, geht gar nicht“: So feiert Werder den WM-Torschützen Füllkrug

Von: Malte Bürger, Björn Knips

Erst bejubelte Niclas Füllkrug sein WM-Tor für Deutschland gegen Spanien - dann feierten andere den Stürmer des SV Werder Bremen dafür. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Bremen - Niclas Füllkrug hier, Niclas Füllkrug dort. Der Stürmer des SV Werder Bremen ist nach seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 für die deutsche Nationalmannschaft im Gruppenspiel gegen Spanien das bestimmende Thema. Plötzlich keimt doch wieder Hoffnung für das DFB-Team bei der Weltmeisterschaft in Katar auf. Auch in der Werder-Welt ist die Begeisterung über den Treffer des Jokers groß, die DeichStube hat sich einmal bei ein paar ehemaligen WM-Teilnehmern umgehört.

Marco Bode (Ex-Profi des SV Werder Bremen, Vize-Weltmeister 2002):

„Das zeigt mal wieder, wie verrückt diese Fußball-Welt sein kann. Niclas war schon fast abgeschrieben und jetzt ist er ein großer Faktor bei einer WM. Ich freue mich wirklich sehr für ihn, er hat schon eine unfassbare Leidensgeschichte hinter sich. Mir gefällt aber auch, wie bescheiden er jetzt mit der Situation umgeht. Er kann das schon alles richtig einordnen, denn man muss nicht so tun, als wäre für unsere Mannschaft schon alles in Ordnung. Ich rechne dennoch mit dem Weiterkommen, dann ist alles möglich. Ob Niclas dafür in die Startelf muss oder weiter ein Joker sein sollte, das wird Bundestrainer Hansi Flick schon richtig einschätzen. Es gibt für beide Wege gute Argumente. Als WM-Torschützen müssen Niclas und ich natürlich zusammenhalten. Bei mir reichte es allerdings nur zu einem Tor im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun. Ich wünsche Niclas, dass bei ihm noch ein paar mehr dazukommen.“

Werder Bremen-Legenden feiern WM-Torschütze Niclas Füllkrug nach Tor für Deutschland gegen Spanien

Frank Baumann (Sportchef des SV Werder Bremen, Vize-Weltmeister 2002):

„Ich freue mich riesig für Niclas, das hat er sich absolut verdient. Er hat schon in der Bundesliga zuletzt gezeigt, was er kann und deshalb habe ich ihm solch ein Tor auch bei der WM zugetraut. Bislang konnte er immer das auf den Platz bringen, was sich Hansi Flick von ihm erhofft hat. Niclas hat sich in den Tagen zuvor schon bei der Mannschaft durch seine Art und seine Lebensleistung Respekt verschafft, sicherlich auch durch das Tor im Testspiel gegen den Oman. Das jetzige Tor hat aber natürlich trotzdem noch einmal dabei geholfen, dass alle spüren, dass Niclas auch gegen einen absoluten Topgegner wie Spanien eine gute und wichtige Rolle spielen kann.“

Werder Bremen: „Killer“ Ivan Klasnic traut Niclas Füllkrug gegen Costa Rica noch mehr Tore zu

Ivan Klasnic (Ex-Profi des SV Werder Bremen, WM-Teilnehmer 2006):

„Dass der ,kicker‘ und ,Sky‘ Niclas als Killer bezeichnen, das geht gar nicht… Ne, Spaß beiseite. Ich habe ihm gleich geschrieben und gratuliert. Er hat echt einen Lauf und macht das richtig gut. Was für eine Kante er inzwischen ist! Ich verstehe nicht, dass er nicht immer von Anfang an spielt. Du brauchst da vorne einfach einen echten Neuner. Es gibt doch so viele schnelle Spieler drumherum, die ihn füttern können. Deswegen traue ich ihm zu, dass er gegen Costa Rica noch mehr trifft. Obwohl man den Gegner nicht unterschätzen darf. Und dann? Leider kann das Fußball-Märchen nicht ewig weitergehen, weil die deutsche Mannschaft irgendwann auf meine Kroaten treffen wird…“ (kni/mbü)