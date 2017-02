Wolf und Yatabare sind übrig geblieben

Bremen - Frank Baumann hat seine Ankündigung wahr gemacht und sich während der gerade erst abgelaufenen Winter-Transferperiode intensiv einem Thema gewidmet, das ihm schon lange sehr am Herzen lag: Werders Sportchef hat den Profikader deutlich verkleinert.

Gleich fünf Spieler haben den Club in den vergangenen Wochen verlassen – Großer „Kehraus“ an der Weser, wenn man denn so will. Während Lennart Thy (FC St. Pauli), Lukas Fröde (Würzburger Kickers), Fallou Diagne (FC Metz), Janek Sternberg (Ferencvaros Budapest) und Thanos Petsos (FC Fulham) nun also anderswo ihr Glück versuchen, sind zwei der Streichkandidaten allerdings in Bremen „hängen geblieben“: Raphael Wolf und Sambou Yatabare.

Beide Spieler haben bisher noch keinen neuen Verein gefunden, und es ist auch nicht davon auszugehen, dass das in den nächsten Tagen noch passiert. Wechsel sind ohnehin nur noch in einige wenige Länder möglich. Über die Personalie Wolf sagte Baumann am Mittwoch: „Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es klappt noch ein Transfer in ein Land, in das noch gewechselt werden kann, oder er bliebt bis zum Sommer.“

Beide Seiten sind sich längst einig, dass sie nicht mehr miteinander arbeiten wollen, was für Wolf bedeutet: Bleibt er bis zum Ende seines Vertrages am 30. Juni, dann trainiert er bis dahin mit der U23. Einsätze in der Dritten Liga wird es für den 28-Jährigen in der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt aber keine geben. Zweifellos ein harter Abstieg für Wolf, der zwischen 2013 und 2015 immerhin 48 Bundesligaspiele für Werder bestritten hat. In seiner Zeit beim SVW wurde der Torhüter immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Bei Yatabare würde Werder laut Baumann zwar weiter prüfen, „ob noch ein Transfer geht“. Doch ist das nicht der Fall, dann wird auch der Mann aus Mali, der mit seinem Heimatland beim Afrika-Cup jüngst in der Vorrunde ausgeschieden ist, wieder mit der U23 trainieren. Das hatte der Werder-Sportchef bereits zu Wochenbeginn deutlich gemacht.

