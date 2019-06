Werder-Profis bei der Nationalmannschaft: Rakete Rashica zündet auch in EM-Quali

Bremen – Sommerpause! Aber nicht alle Profis von Werder Bremen haben Urlaub. Einige sind noch bei ihren Nationalmannschaften im Einsatz und stehen vor großen Turnieren im Sommer. Die Ergebnisse und Ereignisse im News-Ticker.

Update zu den Nationalspielern von Werder Bremen vom 8. Juni 2019:

Milot Rashica trifft, Ludwig Augustinsson siegt, Milos Veljkovic beobachtet ein Debakel: Der erste Spieltag der aktuellen Länderspielphase ist für drei Profis von Werder Bremen ziemlich unterschiedlich verlaufen.

Ein persönliches Erfolgserlebnis verbuchte Milot Rashica im EM-Qualifikationsspiel des Kosovo in Montenegro. Der Stürmer brachte sein Land in der 24. Spielminute mit 1:0 in Führung, es war im 23. Länderspiel das dritte Tor für den 22-Jährigen. Am Ende reichte es dennoch nur zu einem 1:1 – für den Kosovo war es im zweiten Qualifikationsspiel der Gruppe A das zweite Remis.

In der Gruppe F feierte Ludwig Augustinsson mit Schweden dagegen bereits den zweiten Sieg. Gegen Malta gelang am Freitagabend ein müheloser 3:0-Erfolg. Werder-Verteidiger Augustinsson kam über die volle Distanz zum Einsatz, blieb aber ohne Tor und Vorlage. Die Schweden belegen nach drei Spieltagen mit sieben Punkten Platz zwei hinter Spitzenreiter Spanien.

Eine deftige Blamage erlebte Serbien. Das Team des ehemaligen Werder-Profis Mladen Krstajic verlor in der Ukraine mit 0:5 und liegt in der Gruppe B nun auf dem letzten Platz – hinter Luxemburg und Litauen. Milos Veljkovic von Werder Bremen kam nicht zum Einsatz und verfolgte die krachende Niederlage als unbeteiligter Zuschauer.

In Testspielen der schwedischen U21 (3:1 gegen Norwegen) und der österreichischen U21 (10:2 gegen eine Regionalauswahl des Südburgenlands) blieben die Bremer Felix Beijmo und Marco Friedl über 90 Minuten auf der Bank.

Update vom 6. Juni - Josh Sargent von Werder Bremen nicht im US-Kader für den „Gold Cup“

Das ist eine böse Überraschung: Josh Sargent von Werder Bremen hat es nicht in den endgültigen Kader für den „Gold Cup“ geschafft. US-Nationaltrainer Gregg Berhalter strich den 19-Jährigen aus seinem Aufgebot für das Kontinental-Turnier für Nord- und Mittelamerika.

Josh Sargent: 0:1-Niederlage mit USA gegen Jamaika

Dieser Einsatz darf einfach mal als gutes Zeichen gewertet werden: Josh Sargent kam am Mittwochabend im Testspiel der US-Auswahl gegen Jamaika über 90 Minuten zu Einsatz.

Trotz einiger Chancen gelang dem jungen Bremer Stürmer jedoch kein Tor – auch ein Grund, weshalb die USA das Duell mit 0:1 verloren. Das Spiel war der letzte Testlauf vor der endgültigen Nominierung des US-Kaders für den „Gold Cup“, der Kontinentalmeisterschaft für Nord- und Mittelamerika (18. Juni bis 18. Juli).

Für Sargent wäre es das erste große internationale Turnier im Herrenbereich – und der 90-Minuten-Einsatz gegen Jamaika lässt hoffen, dass Nationaltrainer Gregg Berhalter auf den Werder-Profi setzt. Im Laufe des Donnerstags wird der US-Coach seinen Kader offiziell bekanntgeben.

Werder Bremen: Osakos Japaner nur Remis gegen Trinidad und Tobago

Das Team mit den „Stars and Stripes“ trifft in der Vorrunde auf Guyana, Panama und Trinidad und Tobago. Gegen eben jenes Trinidad und Tobago testete am Mittwoch die japanische Auswahl. Werder-Bremen-Profi Yuya Osako spielte über 90 Minuten, das Spiel endete 0:0. Vielleicht kann Osako dem Bremer Teamkollegen nun aber wenigstens ein paar Tipps geben, wie das karibische Land zu bespielen ist.

Marco Friedl steht im endgültigen Österreich-Kader für U21-EM

Klar ist jetzt außerdem: Marco Friedl steht im endgültigen Kader Österreichs für die U21-Europameisterschaft (16. bis 30. Juni). Das hat der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Donnerstag bekanntgegeben. Das Team trifft in der Gruppenphase auf Serbien (Montag, 17. Juni), Dänemark (Donnerstag, 20. Juni) und Deutschland (23. Juni). Im letzten Spiel könnte es also zum direkten Duell mit Maximilian und Johannes Eggestein, Friedls Team-Kollegen von Werder Bremen, kommen.

Von wegen Urlaub: Nationalspieler von Werder Bremen sind gefordert

Sommerurlaub: Für die Werder Bremen-Profis bedeutet das momentan Erholung nach einer ereignisreichen und kräftezehrenden Bundesliga-Saison. Allerdings längst nicht für alle von ihnen: Die Bremer Nationalspieler stehen in den kommenden Tagen und Wochen vor schweren Aufgaben.

+ Werder-Profis in der Nationalmannschaft (v.l.n.r.): Milot Rashica (Kosovo), Jiri Pavlenka (Tschechien), Milos Veljkovic (Serbien), Maximilian Eggestein (Deutschland U21), Johannes Eggestein (Deutschland U21), Felix Beijmo (Schweden U21), Josh Sargent (USA), Ludwig Augustinsson (Schweden), Yuya Osako (Japan), Marco Friedl (Österreich U21) © imago images

So sind gleich vier Werder-Profis mit ihren Nationalteams zweimal in der EM-Qualifikation gefordert. Milot Rashica spielt mit dem Kosovo in Gruppe A gegen Montenegro (7. Juni) und Bulgarien (10. Juni), während Jiri Pavlenka mit Tschechien erst auf Bulgarien (7. Juni) und dann auf Montenegro (10. Juni) trifft. In Gruppe B tritt Milos Veljkovic mit Serbien gegen die Ukraine (7. Juni) und Litauen (10. Juni) an. Ludwig Augustinssons Schweden messen sich in Gruppe F derweil mit Malta (7. Juni) und Spanien (10. Juni).

Werder Bremen-Profi Josha Sargent will sich für den Gold-Cup qualifizieren

Für Josh Sargent steht mit den USA zwar nur ein Testspiel an - allerdings ein sehr wichtiges: Nach der Partie gegen Jamaika (6. Juni) will Nationaltrainer Gregg Berhalter den endgültigen Kader für den Gold-Cup (18. Juni bis 18. Juli) bekannt geben. Ist Sargent dabei, geht es für ihn mit dem Test gegen Venezuela (9. Juni) weiter.

Auch Yuya Osako geht wieder auf Reisen: Mit Japan bestreitet er in seiner Heimat die Testspiele gegen Trinidad und Tobago (5. Juni) sowie gegen El Salvador (9. Juni).

Werder Bremen: Friedl und Eggesteins bei der U21 Europameisterschaft

Marco Friedl bereitet sich derweil mit Österreichs U21 auf die Europameisterschaft (14. Juni bis 30. Juni) vor. Testspiele gegen eine Auswahl des Südburgenlandes (7. Juni) und Frankreich (11. Juni) stehen auf dem Programm. Bei der EM dürften auch die Brüder Maximilian und Johannes Eggestein mit Deutschland dabei sein, die beide im vorläufigen Kader von Bundestrainer Stefan Kuntz stehen. Felix Beijmos Schweden haben sich hingegen nicht qualifiziert. Sie testen gegen Norwegen (7. Juni) und Finnland (11. Juni).

